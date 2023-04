Posljednja dva para stižu u 'Superpar' - od 17. travnja na RTL-u od 21.15 sati

KARMELA KARAMATIĆ I TOMISLAV BARTULOVIĆ

Karmela Karamatić (25) iz Velike Gorice i Tomislav Bartulović (26) iz Osijeka su pravi 'sportski par'. Upoznali su se u studentskom domu u Splitu i nakon kratkog prijateljskog druženja započeli vezu koja traje već četiri godine. Sada žive u Osijeku, u kući s Tomislavovom majkom. Karmela je po zanimanju kemijska inženjerka, Tomislav profesor kineziologije, a oboje se bave bodybuildingom, Tomislav čak na prilično visokoj natjecateljskoj razini! Karmela se počela baviti bodybuildingom prije nego što ga je upoznala, pa je to uistinu bio sretan spoj. Tomislav jako voli kontrolu i planiranje, no njegova bolja polovica više voli spontanost, no te sitne razlike u karakterima nimalo im ne smetaju. Imaju harmoničan odnos pun poštovanja, a velika im je želja proširiti njegov posao pripreme gotovih sportskih obroka koje bi dostavljali kupcima. Jako su samouvjereni, vjeruju si u potpunosti i u njihovu odnosu nema mjesta ljubomori, a najveći test njihove veze bio je ulazak psa u njihove živote - no i to su uspješno prebrodili.

MARTINA FILIĆ I ISMAEL HADŽIĆ

Martina Filić (21) i Ismael Hadžić (24) su influenceri iz Zagreba i upoznali su se putem društvenih mreža. Ismael je vidio njezin video na TikToku, potražio ju je na Instagramu, vrlo brzo su shvatili da su idealni jedno za drugo i već su sedam mjeseci zajedno, a odnedavno i žive skupa. Budući da su oboje mladi i vrlo angažirani u svojim poslovnim pothvatima, iz svog odnosa crpe energiju i inspiraciju. Također, jedno drugome su velika podrška jer najbolje razumiju posao kojim se bave, a velika su im pomoć i Ismaelova braća koja su također influenceri. Martina priznaje da je emotivnija i temperamentnija od Ismaela koji je zove „nježnom i borbenom tigricom“. Odmalena je željela biti policajka pa je upisala policijsku akademiju, no shvatila je da to ipak nije njezin poziv pa je odustala.