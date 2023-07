Od krimića do ljubića: 8 knjiga koje ovog ljeta čitamo na godišnjem odmoru

Ljeto je u punom zamahu, a vrući dani mame na opuštanje i uživanje. Ako si u bijegu od vrućina pronašla svoje idealno mjesto u debelom hladu i opremila se omiljenim osvježavajućim napitkom, bezbrižna plovidba stranicama neke dobre knjige idealna je aktivnost koja će staviti točku na lj(eto).

Uostalom, ima li ičeg ljepšeg od uživanja u slobodnim trenucima uz sjajnu knjigu? Upravo zato, zavirile smo u ponudu domaćih knjižara te izdvojile ljetne hitove u kojima ćeš definitivno uživati.

Od romantičnih romana pa sve do krimića i trilera, u nastavku provjeri 10 književnih noviteta koji su savršeni za ljetne dane, bilo da ih provodiš na plaži, terasi ili u dubokom hladu svog doma.

Sva nova ljeta, Carley Fortune

Romantične duše uživat će u hit prvijencu autorice Carley Fortune Sva nova ljeta (Every Summer After). Ovaj neodoljiv ljetni roman govori o drugoj prilici, opraštanju i čaroliji ljubavi, a prati odrastanje dvoje mladih i njihovu ljubavnu priču u kojoj se prošlost i sadašnjost virtuozno isprepliću. Duboko nostalgičan, roman se bavi i temama iskupljenja i oprosta, te poentira kako je pravu ljubav nemoguće prekinuti.

Mračna ljubav, Ana Huang

Vrući ljubavni roman koji je očarao čitatelje diljem svijeta, iz pera autorice bestselera New York Timesa i BookTok senzacije Ane Huang. Ava Chen mlada je žena progonjena noćnim morama o djetinjstvu na koje nema nikakva sjećanja. No, usprkos svojim traumama, nikad nije prestala vidjeti dobro u drugima, niti ljepotu u svemu što je okružuje – uključujući i zlatno srce ispod ledenog oklopa muškarca kojeg godinama poznaje. Ljubav je zadnja stvar koja im se treba dogoditi, ali kad ih udari poput plimnog vala, oslobodit će i tajne koje bi ih oboje mogle uništiti.

Malibu gori, Taylor Jenkins Reid

Nakon uspješnica Sedam muževa Evelyn Hugo, Daisy Jones i Šestorka, Dok nas brak ne rastavi i Ljubav(i) mog života, Malibu gori (Malibu Rising), novi je roman proslavljene Taylor Jenkins Reid koji prati ludu zabavu kojom djeca legendarnog pjevača Micka Rive tradicionalno obilježavaju kraj ljeta. Na slavnoj će zabavi alkohol teći u potocima, glazba će treštati do zore, slavne osobe spoticat će se jedna o drugu, a ljubavi i tajne koje su oblikovale generacije ove obitelji isplivat će na površinu.

Savršeno ubojstvo: Dnevnik dobre cure, Holly Jackson

Krimić o kojem svi pričaju! Pippa za svoj istraživački projekt u srednjoj školi odluči uzeti temu ubojstva koje se dogodilo u njezinom gradu prije pet godina. Međutim, uskoro shvaća da se uplela u mrežu tajni koje bi je mogle doći glave. To je neće pokolebati da osvijetli svaki mračni kutak zamršene priče. Prvijenac Holly Jackson postojano od objavljivanja ne silazi s top liste najprodavanijih knjiga New York Timesa, a njegovo spominjanje u seriji Heartstopper lansiralo ga je u vrh najpopularnijih knjiga za mlade.

Zabava tek počinje, Sophie Kinsella

Zapitate li se ikad što ljudi govore kada misle da ih ne možete čuti? Sophie Kinsella u svom novom uratku Zabava tek počinje (The Party Crasher) radnju romana plete upravo oko tog pitanja. Roman je to koji vrvi humorom i toplinom koje volimo u Kinsellinim knjigama, od briljantnih likova, preko suludih situacija do dirljivog i radosnog otkrića na kraju, zabava je ovo koja se ne propušta!

Sve sami dobri ljudi, Ashley Flowers

U fantastičnom debitantskom romanu voditeljice popularnog true crime podcasta Crime Junkie, jedna će novinarka, godinama progonjena neriješenim umorstvom svoje prijateljice iz djetinjstva, na površinu izvući mračne tajne svog rodnog grada. Svi se u američkom gradiću Wakarusi sjećaju ubojstva January Jacobs. Margot Davies tada je bilo šest godina – koliko i January – i živjela je preko puta žrtve. Kada se Margot vrati kući kako bi se brinula o svom stricu shvatit će da se ništa nije promijenilo. A tada će poput bombe odjeknuti vijest kako se u susjednom gradu dogodio zločin koji neodoljivo podsjeća na onaj otprije dva desetljeća… Sve sami dobri ljudi natjerat će vas da se zapitate na što su sve spremni vaši susjedi kada misle da ih nitko ne promatra.

Posljednje što mi je rekao, Laura Dave

Koliko daleko biste bili spremni ići u potrazi za istinom koja se krije iza nestanka voljene osobe? Američka autorica Laura Dave oko tog pitanja gradi radnju fantastičnog trilera Posljednje što mi je rekao. Ovaj inteligentan kriminalistički roman koji se ne ispušta iz ruku istovremeno se hvata ukoštac s teškim pitanjima o povjerenju, braku i onome što znači biti obitelj.

Volim se, Volim te, María Esclapez

Ljubavna veza jedan je od najvažnijih odnosa u životu. Međutim, većinom nemamo prilike doći do stručnih saznanja o tome kako bi zdrava veza trebala izgledati. Upravo suprotno, putem popularne kulture i društvenih mreža usvojili smo brojne štetne i sasvim pogrešne mitove o romantičnoj ljubavi. U ovoj knjizi pronaći ćete brojne ilustracije, sheme, kao i primjere razgovora na WhatsAppu, koji će vam pomoći da brzo usvojite psihološka znanja o partnerskim odnosima, te vježbice uz koje ćete ta znanja moći i primijeniti. Nije važno u kojoj se fazi ljubavnog odnosa nalazite. Nikad nije ni prerano ni prekasno da osvijestimo vlastita iskustva i naučimo voljeti i poštovati sami sebe, prvo kao osobu, a zatim i kao partnera ili partnericu. Jer volim te, ali prvo volim sebe.