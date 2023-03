MY LIFE PROJECT - Oživi svoj potencijal i pokreni svoju priču uz zanimljive radionice

Micanjem uloga, uvjerenja i stvaranja nove priče bavit ćemo se kroz program 𝐌𝐘 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 - 𝑶ž𝒊𝒗𝒊 𝒔𝒗𝒐𝒋 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒋𝒂𝒍 𝒊 𝒑𝒐𝒌𝒓𝒆𝒏𝒊 𝒔𝒗𝒐𝒋𝒖 𝒏𝒐𝒗𝒖 𝒑𝒓𝒊č𝒖

Naš život je jedinstveni i najljepši projekt koji imamo mogućnost slobodno i svjesno kreirati onako kako želimo. Oživite svoj potencijal i krenite pisati priču svog života po vašoj mjeri. Program je osmišljen na način da radimo na osobnom i profesionalnom razvoju kroz razvoj emocionalne inteligencije koja predstavlja 80 % uspjeha u životu. Radit ćemo na povezivanju sa sobom i razvoju samosvijesti kako bismo znali prepoznati vlastite misli, emocije i obrasce ponašanja s ciljem da naučimo svjesno upravljati njima, umjesto da oni kontroliraju nama.

Kako nas uloge određuju

Svi igramo svoje uloge. A rekla bi mi žene posebno. Kroz njih, mi određujemo tko smo. I u tome nema ništa loše. Uloge nam pomažu da stvorimo odnose i ostvarimo svoje ciljeve. Međutim, problem se javlja kada težimo savršenstvu i kada nastojimo ispuniti očekivanja koja idu uz određenu ulogu. Ponekada upadamo u tu zamku i postajemo iznimno samokritične, rušeći si pri tome samopouzdanje i blokiramo vlastiti uspjeh. A što je zapravo savršenstvo? To je iluzija nečega što ne postoji. Savršenstvo je da činite što bolje možete u danom trenutku.

Osim težnje ka savršenstvu, problem se javlja i kada se počinjemo definirati kao osoba kroz naše uloge. Jeste li si ikada postavile pitanje „Tko sam ja“, a da odgovor nije glasio da ste majka, supruga, kćer, učiteljica. Da, mi imamo razne uloge. Međutim, one predstavljaju ono što radimo, a ne ono što jesmo. Ja pospremam, ali nisam spremačica. Ja učim sina, ali nisam učiteljica. Ja kuham, ali nisam kuharica.

Odgovor na to tko smo je vrlo kompleksno. I to nije nešto na što možemo odgovoriti u par rečenica. A i ako ne znate odgovor na to pitanje, to je sasvim uredu. Mi smo tu da bi kroz život učili i spoznavali sebe. Ni najveći duhovni učitelji, šamani i učitelji osobnog razvoja na ovo pitanje ne mogu dati jednostavan i jasan odgovor.

Unatoč svemu navedenom, uloge nam pomažu da stvorimo neku svoju priču. A kakva će ona biti ovisi kako vidimo sebe kroz uloge koje igramo. Evo primjera moje uloge s kojom sam se godinama poistovjećivala i koja me je gušila. To je bila uloga starije sestre. Smatrala sam da moram uvijek, bez obzira na sve, biti bratu oslonac. Da uvijek moram njega bodriti, da uvijek moram biti njemu na raspolaganju, da sam odgovorna za njega i da meni ne treba ništa od toga.

Cijelo to vrijeme sam bila u priči koju sam si sama pričala. A zašto se držimo tih svojih priča? Pa zato jer nam pružaju lažan osjećaj sigurnosti i smisla. Tko sam ja bila ako nisam bila dobra i požrtvovna starija sestra? Jednom kada sam uvidjela da me ta uloga ne definira kao osobu i da mogu stvoriti drukčiju ulogu, morala sam pronaći svoj novi identitet za sebe. A tako nešto je za mnoge, pa tako i za mene, bio izvor straha hoću li ga uspjeti pronaći.

Međutim, kada uvidimo da mi nismo uloge koje igramo i da imamo mogućnost kreirati nove, tada se i naše priče mijenjaju. A kako ukloniti uloge? Na svaki komadiće papira napišite po jednu ulogu. Neka ih bude barem 10. Potom spalite svaku od tih uloga. S tim ritualom će otići i uvjerenja i očekivanja koja se za njih vežu. I tako to činite dok god ne osjetite da ste to postigli.

𝐌𝐘 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 sastoji se od 6 pojedinačnih jednodnevnih radionica uživo koje će se održavati subotom na lokaciji Nova Ves 50, 10 000 Zagreb. Radionice se održavaju svaka dva do tri tjedna u malim grupama.

Teme radionica:

Povezivanje sa sobom i slika o sebi (25.3.2023. od 9 do 16h)

Osobne snage i slabosti, rješavanje mentalnih blokada (8.4.2023. od 9 do 16h)

Interpersonalna komunikacija i stvaranje kvalitetnih odnosa s drugima (29.4.2023. od 9 do 16h)

Motivacija i donošenje odluka (13.5.2023. od 9 do 16h)

Djelovanje u konfliktu i pogled iz druge perspektive (3.6.2023. od 9 do 16h)

Samorefleksija i plan za budućnost (24.6.2023. od 9 do 16h)

Više informacija potražite na linku - My Life Project