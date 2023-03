'Maskes Singer': Sementa Rajhard skrivala se ispod maske Flamingice

Voditeljica Nikolina Pišek uzbuđeno je na početku pozdravila paneliste, Borka Perića, Antoniju Blaće, Nives Celzijus i Sašu Lozara, te najavila prvi duel večeri – Leptirica protiv Banane.

Leptirica je već bila spremna. ''Dobro se osjećam ispod ove maske… Prvi nastup mi je dao krila! Ako me dobro proučiš, znat ćeš moju priču'', poručla je pa zapjevala 'Don't start now' Due Lipe.

'Opasna je'', Borko je bio očaran, a složio se i ostatak.

''Pristupila sam ozbiljno zadatku… Onaj mikrofon je sto posto radijski, a pjevala je i radijski hit. Mislim da je to Nives Ćanović'', Antonija je zaključila.

Nives je priopćila da misli kako je ispod Ecija Ivušić: ''Najviše me vodio trag da je introvertna dušica''.

Saša se nije složio, on je predložio Lanu Jurčević, a Borko je pak mislio kako se radi o Miji Dimšić. ''Mia, trepni ako si oteta'', poručio joj je uz smijeh.

Krenuo je i Bananin trag: ''Biti na stageu totalno je novi osjećaj za mene! Sada ću vam pokazati svoju nježniju stranu. U ovoj se Banani krije pjesnička duša''. 'Ti si mi u mislima' Dine Dvornika bio je odabir za ovu večer.

Antoniji je za oko zapela kreativna crta ove maske pa je predložila Branimira Mihaljevića, Saša je dodao ime Ivana Šarića, a Borko ime Davida Skoke.

''Ispod ove maske se krije Ribafish'', uzviknula je Nives pa objasnila svoju teoriju.

Nikolina Pišek je otvorila glasanje, a onda i obznanila da je dalje prošla Leptirica, dok Banana opet ide u posljednju šansu.

Uslijedio je i prvi troboj sezone u kojem su spremni bili snage odmjeriti Flamingica, Čudnovište i Medo.

''Oduševljena sam publikom! Nisam sigurna jesu li detektivi na dobrom tragu. Meni je u školi uvijek zabavno jer ja sam direktorica zabave'', poručila je Flamingica i posve zbunila detektive. Otpjevala je 'No Tears Left To Cry', hit Ariane Grande.

Nives su trag i glas naveli na Vandu Winter, a Antonija je i dalje bila kod svog prvog mišljenja da je to Maja Šuput! Saša je tvrdio da je to Vesna Pisarović jer je ova maska pjevala u zboru. Borko je bio uvjeren da je riječ o Neri Stipičević, no buni ga jedan trag, a to je križ. Govorni trag Flamingice bio je: 'Religija je sastavni dio mog života'.

Čudnovište je sjajno izvelo pjesmu Ilana Kabilja 'Kad nema ljubavi' i oduševilo cijeli studio svojim vokalom. Borko Perić mislio je da je to Krešimir Mišak.

"Prvi put mi se dogodilo da nemam nikakvu ideju", rekla je Nives te dodala da je to možda Igor Drvenkar.

Antonija je rekla kako misli da je to pjevač TBF-a Mladen Badovinac, no Saša je uvjeren da je Čudnovište Tibor Karamehmedović iz Silentea!

Spreman je već bio i Medo. ''Mi, medvjedi, brinemo o svom zdravlju… Danas sam prehodao deset kilometara, a ni plivanje mi nije strano… Moram vratiti energiju za večerašnji nastup''.

Medo je sve vratio u prošlost hitom Animatora 'Ostat ću mlad'.

''Meni je to i dalje Šprajc i gotovo!'' bio je siguran Saša, a složio se i Borko.

''Nekako mi je pregibak za Šprajca. Jedina druga osoba koja može biti je Andrija Jarak'', Antonija se dvoumila. Nives je predložila ime Baby Dooxa jer je smatrala da jedino on može imitirati Šprajca.

Nives je na pozornicu pozvala i Flamingicu i Čudnovište te otvorila glasovanje. Dalje je prvi prošao Medo, a zatim i Čudnovište.

Flamingica odlazi u rundu Posljednja šansa i odmjerit će snage s Bananom.

Upravo se Banani Nikolina pridružila u backstageu, a maska joj je ostavila češalj kao svoj osobni predmet. Banana je izvela 'Can't touch This' MC Hammera i ponovno sve rasplesala, a ustali su čak i panelisti.

''Ne zanima me tko je ispod, smo da nastavi nastupati, toliko je dobar'', Antonija mu je poručila.

Flamingica je također Nikolini predala svoj osobni predmet, a to je bio parfem. Izvela je skladbu 'Nije mi svejedno' Nine Badrić i ponovno svojim glasom zbunila detektive.

Nikolina Pišek otvorila je posljednje glasovanje večeri, a napetost u studiju mogla se rezati nožem. Dalje, glasovima publike, prolazi – Banana!

Show napušta Flamingica, a panelisti nisu mogli sakriti tugu. Nikolina je pročitala njihove prve dojmove u natjecnju za Zlatno uho – Borko je napisao Nera Stipičević, Nives i Antonija rekle su Maja Šuput, a Saša Marija Husar Rimac.

Nives je u zadnji čas obznanila da bi ispod mogla biti njezina draga kolegica Sementa Rajhard te sve opet navela na razmišljanje. Uz gromoglasno navijanje, Flamingica je skinula svoju masku, a ispod se uistinu skrivala pjevačica i glumica Sementa Rajhard.

Borko, Antonija i Saša bil su šokirani te čestitali Nives na pogotku u posljendji trenutak!

''Tragovi su točni – direktorica sam zabavnog parka, plašim se ptica. Ali Flamingicu si nosim doma'', rekla je Sementa pa dodala, ''Ovo je tako dobar show, svi su odlični! Moram pohvaliti Zigmana. Moramo biti profesionalni, nitko nije znao da sam ja ispod maske. Mužu sam morala objasniti gdje sam pa sam rekla da idem na neko snimanje. Drago mi je što sam bila dio ovoga. Želim natjecateljima da budu hrabri, odvažni i da se stope s maskom jer, panelisti, teško vam je''.

A tko će idući skinuti svoju masku i otkriti zvjezdane identitet i hoće li panelisti imati više sreće, gledatelji će doznati već sljedeću subotu od 20.15 sati na RTL-u u megaspektaklu 'Masked Singer'.