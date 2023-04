'Masked Singer' napustila je influencerica Mirta Miler: 'Bilo je ovo jedno znojno iskustvo!'

Ispod maske Jokera skrivala se influencerica Mirta Miler! "Bilo je ovo jako znojno iskustvo", komentirala je nakon ispadanja! "Mislim da su me ljudi prepoznali po glasu", rekla je Mirta.

"Znala sam da je poker ključna informacija, ali otišla sam u krivo smjeru", rekla je panelistica Antonija Blaće i kroz smijeh dodala da je zaslužila barem pola boda u borbi za trofej Zlatno uho.

U borbi za opstanak Mirta je pjevala u dvoboju s Panterom, koja ju je u konačnici porazila nakon što je sjajno izvela hit 'Frka' grupe Nipplepeople. Dok su za Mirtu panelisti mislili da je Mojmira Pastorčić, Sonja Kovač i Ivana Knoll, za Panteru ni sami nisu sigurni što misliti. "Meni je ova maska strašan misterij, stalno imam osjećaj da je poznajem, jako mi je misteriozna. Nije mi nastup ništa promijenio, a nisam ni pametnija", jasna je Antonija bila nakon nastupa. "Jako mi je teško, ali nastup moram pohvaliti", rekao je Saša. "Sigurna sam da nije Lana, ali nemam nikog pametnijeg", dodala je Nives.

Prije negoli su se za opstanak u 'Masked Singeru' borile Joker i Pantera, u troboju ih je porazila izvrsna Kraljica, koja je izvedbom hita 'Mama ŠČ!' Leta 3 atmosferu digla do usijanja. "Nema greške, ovaj glas ne možeš zamijeniti za ništa drugo. Ljudi, ovo je Jadranka Kosor 1/1. Je li moguće da je ovo Jadranka Kosor? Ona je ispod maske sto posto", rekao je Saša. "Kako ste naivni da vi mislite da je ispod Jadranka Kosor? Postoji još jedna kraljica na našem nebu, doduše književnom nebu! Riječanka, trešnje, to je Vedrana Rudan", poručio je Borko! "Ovo je bilo fantastično. Poslala bih kraljicu u Liverpool da malo ojača Let 3! Ne povlačim da se ispod krije Jadranka Kosor", zaključila je, pak, Nives.

U troboju je i od Kraljice i od Jokera bolji bio Vrtni patuljak koji je otpjevao hit 'I Wanna Be Your Slave' grupe Maneskin. "I dalje ostajem pri svom planu da je to Dušan Bućan. Predstava 'Ciganin, ali najljepši' je opet krenula u HNK pa znam da nije on. Ideje nemam", jasna je Antonija. I Saša Lozar smatra da je Mario Kovač u igri. "Ljudi, ovo je kazalištarac, Mario Kovač". Borko je, pak, rekao da je ispod maske Darko Rundek!

Prije negoli su se Vrtni patuljak, Joker i Kraljica upustili u troboj, u okršaju su se našli Tovar i Pantera. Senzacionalni Tovar zapjevao je Celine Dion - 'My Heart Will Go On'. Nastupom je podigao panel detektiva na noge, a Nikolina je ostala u nevjerici. "Jel' ti nas zezaš?'. Saša je publiku pozvao na još jedan pljesak: "Malo ljudi kod nas može ovako potegnuti. Nema dvojbe da je ovo glazbenik, a nema šanse i da je Dalmatinac. Ova osoba je rođena u Omišu, plus kaže da će zabaciti svoju malu grivu, a osoba koja može i ima kovrčavu kosicu je Ervin Baučić, naš glazbenik i glumac", jasan je Lozar. "Nije možda u redu, ali možda bih i Medu mijenjala za ovog Tovara. Malo imam crush dva. Rekla bih da je Dalmatinac, ali sad kad je Tovar zapjevao, a gledam i nošnju, ima knjige iz ekonomije, možda je to Marko Škugor", jasna je Antonija.

Četvrtu epizodu 'Masked Singera' uživo otvorila je Pantera, otpjevavši Severininu 'Italianu' sjajno je najavila večer punu lude zabave!

'Masked Singer' pratite od 20:15 sati svake subote uživo na RTL-u!