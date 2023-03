Braća Sinković skrivala su se ispod maske Paste i Četkice! Panelisti Borko Perić i Saša Lozar pogodili su i otkrili legendarne veslače! "Genijalno iskustvo, nešto sasvim novo! Nastavit ćemo s veslanjem dokle god ide! Hvala svima na podršci, genijalni ste bili, ovo iskustvo bilo je sjajno, nešto totalno drugačije od onog što inače radimo", otkrili su braća i kroz smijeh dodala: "Inače pobijedimo!". Braća Sinković poručili su Saši i Borku da su bili dobri s tragovima, a potom gledateljima kroz smijeh poručili: "Otvoreni smo za nastupe na vjenčanjima sada kada su ljudi vidjeli kako znamo pjevati". U prvom duelu druge epizode showa 'Masked Singer' Pasta i Četkica, odnosno braća Sinković, odmjerili su snage sa Tovarom.

Uzbudljivu drugu emisiju 'Masked Singera' uživo otvorio je upravo Tovar, simpatičan i energičan! U dvoboju je imao težak zadatak protiv čak dvije maske - Paste i Četkice za zube. Pasta i Četkica definitivno su najveća maska u 'Masked Singeru', a panelistica Antonija Blaće komentirala je da se možda radi i o najvećoj maski i na svjetskoj razini.

Nakon što je Tovar nastupio s pjesmom 'Let Me Entertain You' Robbieja Williamsa, panelisti su otkrili voditeljici Nikolini Pišek i svoje pretpostavke o osobi koja bi se mogla naći ispod maske. Antonija Blaće otkrila je da smatra da se radi o glazbeniku Peci. "Peco odlično pjeva, zato sam pomislila da je to on". Nives se nije složila. "Išla sam zaobilaznim tragovima i došla do glumca Vedrana Mlikote", ispričala je. "Kao vrsni glumac se sigurno susretao sa stihovima Dragutina Tadijanovića, a imao je i anegdote iz škole, učiteljica ga je iz zadnje klupe poslala u kazalište", dodala je Nives. Pohvalio je Nives i glumac Borko Perić, a onda pohvalio Tovarov nastup. "Ispod maske je Goran Karan", poručio je Perić. Saša Lozar je, pak, prognozirao da se ispod nalazi Giuliano.

Stigli su nakon Tovara Pasta i Četkica. Jedinstvena maska u 'Masked Singeru' dosad je najveća koju su gledatelji imali prilike vidjeti, a usto je i prvi duet u showu. Zapjevali su veliki hit - 'Smokvicu' od Tajči. "Moja prva asocijacija će zauvijek biti Tina i Nikša, no očito su dva dečka u pitanju. Ne mogu se zapravo nikakvog para sjetiti. Došla sam do toga da su to možda Vlatko Štampar i Aleks Curać Šarić, naši komičari", rekla je Antonija. "Mislim da su to Tin i Kedžo", uzviknuo je Saša Lozar, a potom dodao: "Možda su to sportaši, braća Sinković. Voda je u pitanju, osvojili su sve što se dalo osvojiti". Nives je također otišla u smjeru sporta - Nikša i Siniša Skelin. Borko je također išao u smjeru sportaša, a i on tvrdi da su to naši veslački olimpijci.

Nakon što su glasovi izbrojani, u prvom dvoboju večeri pobjedu je odnio Tovar! Pastu i Četkicu Nikolina je utješila nakon gubitka i poslala ih na pripremu za nastup u posljednjoj šansi.

U drugi dvoboj večeri ušli su Pantera i Joker. Pantera se predstavila s pjesmom benda Portugal. The Man, 'Feel It Still'. "Malo sam u dilemi, Katarina Pejović", komentirala je Nives Celzijus o političarki koja je svojedobno bila i članica benda. "Ima glazbene temelje, a u političkim vodama zna često zagrebati maligne dijelove našeg društva". Antonija Blaće otišla je drugim putem. "Manje sam pratila tragove koliko mi je dojam same maske. Tko može imati tako mazni glas, izgledati mazno? Podsjetila me na Senku Bulić", jasna je bila. Borka su, pak, tragovi da ga je maska podsjetila na Žanamari Perčić. "Napravit ću ono što nisam dosad, neću reći ono što sam napisao zato što sam se predomislio zadnji čas. Haljine, girl power ženska, to je Matija Vuica", zaključio je Saša. Antonija Blaće potom se predomislila i rekla da se možda radi i o Mirni Berend. Nakon Antonije, predomislila se i Nives rekavši da se radi o reperici Karli Zelić.

Nakon nastupa Jokera u kojem je otpjevala 'Poker Face' Lady Gage, Borko je otkrio oduševljenje. "Znam tko je to, prema svim tragovima i ovome što sam čuo mislim da je to voditeljica informativnog programa, svi je jako dobro znamo, a to je naša i vaša Mojmira Pastorčić", jasan je bio Perić. Nives je, pak, odlučila da je ispod maske Ivana Knoll, a Antonija Blaće poručila je da se radi o influencerici Sonji Kovač. "Znam malo žena koje igraju poker, glume... Ovo može biti samo Sonja", zaključila je Antonija. Saša Lozar je, pak, otkrio da bi po njemu trebala ispod maske biti Jelena Glišić.

U daljnje natjecanje otišla je Pantera, a Joker je morao otići u borbu za opstanak.

Uslijedio je duboki naklon - na dvoboj je Kraljica izazvala Vrtnog patuljka! Kraljica pjeva pjesmu narodnu pjesmu – Mamica su štrukle pekli. "Oduševljen sam ovom maskom, glas je anđeoski", izjavio je Borko. Kraljica je izazvala veliku pomutnju u žiriju, a Borko i Antonija složili su se da se radi o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. "Bila sam na tragu Kolinde, ovakav kostim može iznijeti samo jedna kraljica. Nije kraljica estrade niti sporta, moramo je pronaći na političkoj sceni. To je Jadranka Kosor", poručila je Nives. Saša Lozar otkrio je da se možda radi o književnici Sanji Pilić.

Vrtni patuljak predstavio se, pak, pjesmom sastava Smash Mouth - 'All Star'. "Predobar mi je bio", rekao je Saša te dodao kako je to Anton Rudan. Borko Perić tvrdi da je to njegov kolega Dušan Bućan. U glumačkom miljeu ostala je i Nives koja tvrdi da je to Dalibor Matanić.

Kraljica je pobijedila u drugom duelu, a Vrtni patuljak otišao je u borbu za opstanak.

Pasta i Četkica otišli su u borbi za opstanak otpjevali su Magazinov hit 'Minus i plus', a prije toga su Nikolini predali karte za belot - zajednički predmet koji bi trebao pomoći panelu u razotkrivanju misterija. Ništa njihov nastup nije promijenio u razmišljanjima panela, a potom je uslijedio nastup Jokera koji je za svoj osobni predmet Nikolini u ruke predao masku. Joker je izveo singl 'Sve još miriše na nju' Parnog valjka. "Buni me taj stol za rulet, ali neću promijeniti mišljenje", jasan je bio Borko i ostao pri Mojmiri. "Moram komplimentirati, bolje je otpjevala ovu pjesmu", dodao je Lozar. Uslijedio je i Vrtni patuljak - predao je bučicu za vježbu. Otpjevao je potom 'Ni da ni ne' benda Kawasaki 3p. "Odlična pjesma, odlično si pjevao Dušane, ostajem pri svome", jasan je bio Borko. Antonija se složila, a Nives je ostala pri Daliboru Mataniću.

U posljednjoj šansi spašen je Vrtni patuljak, a u borbi između Paste i Četkice te Jokera borbu su izgubili Pasta i Četkica. "Momci, kad bi vi znali koliko je meni žao", poručila je Nikolina. Borko Perić ponudio je braću Sinković kao rješenje misterija Paste i Četkice, isto je ponudio i Saša Lozar, a Nives je smatrala da se radi o Nikši i Siniši Skelinu, dok je Antonija ponudila komičare Vlatka Štampara i Aleksa Curać Šarića. Pod maskama su se skrivali Martin i Valent Sinković pa su time Borko i Saša dobili svaki po bod u borbi za Zlatno uho!

