Nakon spektakularnog subotnjeg showa uživo kojim je započela nova sezona 'Masked Singera', mnogi su komentirali kako su maske iza kojih se kriju hrvatske zvijezde, jednostavno genijalne. I ovaj put, svih 12 maski, djelo su jednog od naših najuspješnijih dizajnera Jurja Zigmana.

"Stvarno su reakcije nakon prve emisije bile odlične i doista mi to puno znači. Uživao sam u izradi ovih maski i jako sam zadovoljan kako su ispale", otkrio nam je Zigman koji je iznimno ponosan na svoj tim koji je sve osmislio i izradio.

Ono što dodatno ističe je i zadovoljstvo što su i zvijezde koje se kriju ispod maski zadovoljne s maskama.

"To mi je poseban gušt jer vidim kako su se zvijezde, saživjele sa svojom maskom i baš uživaju u njima.", ističe Juraj.

I doista, Nika Fleiss koja je ispala u prvoj epizodi showa istaknula je kako je bilo sjajno ispod maske i da maska uopće nije teška.

"Super ako joj bilo dobro, no nikako ne mogu reći da je Dino bio lak za nositi. Svaka maska ima svoje posebnosti i doista svaka je posebna na svoj način.", objasnio je naš proslavljeni dizajner.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Inspiracija za maske mu je ovaj put bila, kako kaže, prilično jednostavna.

"Zamislio sam da sam dječak i napravio maske za koje sam mislio da će biti slatke i da te onako tjeraju da ih zagrliš. Nije mi to teško palo. Uživao sam nakon mode i posla sjesti i pokušati razmišljati kao dijete" kaže Juraj. I baš tako, ako se nas pita, savršeno je napravio svoj posao jer su maske vesele i za velike i male. Pogotovo Čudnovište koje je oduševilo sve. A zvijezdi koja se skriva ispod te maske nije nimalo lako.

" Čudnovište je maska koja ima barem 25 kilograma i u promjeru je oko 2 metra. Treba imati poseban box kojim ulazi u studio. Puno je tu spužve kako bi se dobio takav promjer, pa i krzno koje dodatno podiže temperaturu, a ispod maske Čudnovište ima i poseban ventilator koji ga barem malo hladi", otkrio nam je Zigman.

Kako kaže svaka maska ima svoju specifičnost. Favorita nema jer kaže da mu je svaka maska draga na svoj način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"i nisam jedan od onih koji se iznimno veže za svoje kreacije. Jednostavno radim puno stvari i sve su mi drage", ističe.

A kako mu i ne bi bile drage, kad osim uspjeha u 'Masked Singeru' Juraj Zigman je jedan od onih koji se može pohvaliti zavidnom internacionalnom karijerom.

"Ja bih rekao da je tek gradim", kaže skromno Zigman no nepobitna je činjenica da njegove kreacije nose velika svjetska imena poput Nicki Minaj, Christine Aguilere, Cardi B, a kako nam je otkrio radio je i cijelu turneju s Lizzo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Volim reći da je prva koja je pogurala moj dizajn u svijet- Nicki Minaj. Ona je stvarno super osoba s golemom mrežom fanova i stilista. I jednostavno suradnja s njom me, po mom mišljenju, najviše pogurnula", kaže Zigman te dodaje da smatra kako mu je najveći uspjeh što sa svojim timom nerijetko uspije isporučiti kreacije u 2 dana, a pri tome kaže vjeruje u radno vrijeme i nikad ne traži od svojih ljudi da rade danonoćno.

Od ideje do realizacije, 2 dana, i kreacija se nalazi na drugoj strani svijeta- nama stvarno zvuči fascinantno.

"Nisam imao problema sa slanjem, osim lani kad smo radili za Coachellu. Poslali smo sve, i pošiljka je nestala. Točnije na snimci se vidjelo kako je dostavljač pogriješio i ostavio paket vani te na snimci se vidjelo kako dolazi čovjek i odnosi sve to. Ipak, uspjeli smo se organizirati i poslati novu kreaciju za Karol G koja je nosila kostim na drugom nastupu.", ističe Zigman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

A radio je i s jednom velikom zvijezdom, o kojoj još ne smije ništa otkriti.

"Po mome mišljenju to je najveća zvijezda s kojom sam dosad radio i jedva čekam da to izađe van. No, ne smijem sada ništa otkriti, iako bih volio ispričati sve", iskreno će Juraj.

No, ono što ga posebno veseli kod rada sa svjetskim zvijezdama je činjenica da njihova suradnje nije jednokratna, već nerijetko su njegove kreacije zvijezde poput Aguilere nosile na različitim mjestima i eventima.

"To mi je iznimno drago", kaže Zigman. I dok bi mi recimo uživali vidjeti Rihannu u Zigmanovim kreacijama, on pak kaže kako bi volio odjenuti Beyonce ili pak Lady GaGu.

No, Zigman ima itekako velike planove. Naime, iako se dosad njegova moda dosad vezala isključivo za žensku modu, u posljednje vrijeme surađuje i s Loganom Paulom te mu je izradio već nekoliko kostima za hrvanje.

"Želja mi je do kraja godine napraviti spektakularnu reviju na kojoj ću na neki način dovesti cijeli svijet k nama. I tamo ću definitivno predstaviti i dio muške mode", objasnio je.

Što se nas tiče, jedva čekamo, kako vidjeti njegove kreacije tako i saznati tko to tamo pjeva ispod genijalnih maski u showu 'Masked Singer'.