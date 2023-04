Sinoć se na RTL-u emitirala najnapetija epizoda "Masked Singera" u ovoj sezoni. Show su napustile čak dvije maske, a prva od njih bila je Kraljica. Za neke je uslijedilo iznenađenje kada je masku skinula poznata bivša političarka Jadranka Kosor.

Jadranka je za Net.hr rekla da joj je sudjelovanje u "Masked Singeru" bilo odlično iskustvo.

"Bilo mi je jako lijepo, zabavno, veselo", otkrila je Jadranka. Pohvalila je show i dizajnera maski Jurja Zigmana.

"Oduševljena sam maskom. Mislim da je gospodin Zigman napravio zaista remek djelo i na tome mu osobito čestitam. Kostim je prekrasan, maska je predivna i mislim da zaslužuje mjesto u fundusu nekog kazališta", rekla je Kosor.

"Ne znam tko se krije ispod drugih maski, ne razmišljam o tome. Nastojala sam se uživjeti u svoju masku i biti Kraljica do kraja", kazala je i dodala da nema favorita i niti ga je ikada imala. Otkrila je i kako se odlučila na sudjelovanje u showu.

"Pregovori su trajali jako dugo dok sam se ja odlučila za to. Odlučila sam se za sudjelovanje radi osvajanja nekog novog prostora vlastite slobode. Budući da sam se bavila politikom dugo vremena, onda je to na neki način bilo neuobičajeno i neočekivano, ali sam to nekako shvatila i protumačila samoj sebi pa sam pristala sudjelovati u showu", kazala je.

Činjenicu da je dio showa Masked Singer, Jadranka je dobro skrivala.

"Nije bilo teško čuvati tajnu od najbližih jer sam ja to shvatila kao još jednu poslovnu obavezu, ugovor s produkcijom sam shvatila ozbiljno. To je bila neka obveza koju sam ja potpisala i ja sam se toga striktno držala. Obvezala sam se za tajnost i ja sam to poštivala do zadnje sekunde", zaključila je.