Naime, upravo je on u 13. sezoni showa bio na imanju farmerice Raseme Vladetić i ostao s njom sve do zajedničkog romantičnog putovanja, a nakon što njihova veza nije uspjela, odlučio se ponovno prijaviti, ali sada on bira!

Rasema, jedina farmerica 13. sezone, na početku nije bila baš sretna kada je shvatila da su se za njezinu farmu prijavili muškarci kojima po godinama može biti majka. No licem joj se razvukao osmijeh kada je upoznala Zvonka, naočitog Slavonca sa zagrebačkom adresom, finog i galantnog inženjera agronomije. Zvonko joj je i zapjevao te je oborio s nogu, no njihova ljubav nije se dogodila.

Naime, Zvonko je čitavo vrijeme govorio da nema povjerenja u Rasemu, da bi naposljetku ipak ispalo kako je problem u razlici u godinama. Zvonko je priznao da Rasema ne bi mogla pratiti njegov životni ritam. Ipak, davao joj je nadu do samog kraja, kada je ona odlučila da se moraju rastati, a u intervjuu za RTL.hr koji je dala prije nekoliko mjeseci, otkrila je da više nisu u kontaktu.

Od potrage za ljubavi Zvonko nije odustao pa se u 15. sezonu showa ponovno odlučio prijaviti – ovaj put kao farmer koji zna što traži u potencijalnoj budućoj partnerici.

''Ja sam osjećajna, emotivna duša, ali i jaki lav. Sve prema potrebi. Meni je zadatak da se ja predstavim njoj, a kako će moje emocije i duša reagirati na tu osobu, e, to nije u mojoj domeni. Imam viziju, da je poviša, da nije niska, da je inteligentna, interesantna, da ima što reći, da je nešto postigla u životu. Da nema 50 godina, a iza sebe samo koturaljke'', našalio se Zvonko koji se u emisiju ovog puta prijavio jer je tako, priznaje, jednostavnije.

''To mi je jednostavniji put za ući u eter i pokazati se četiri, pet milijuna žena na Balkanu nego hodati kao lovački pas po nekim plesnjacima, kafićima, plažama''.

57-godišnji Zvonko, koji trenutno živi u Buzinu, ima svoj OPG na kojem sadi povrće i brine o voćnjaku i veliki je radoholičar. U slobodno vrijeme igra košarku i nogomet s prijateljima, planinari, ide u šetnje prirodom, a za sebe kaže da je 'dobar kao kruh' dok ga netko ne razljuti, šarmantan je, komunikativan i zabavan.

Bio je u braku 13 godina, no kako kaže, rastali su se jer su bili različitih karaktera, a nakon toga je imao nekoliko veza, uglavnom kraćih.

''Ona je bila za grad i beton, a ja za prirodu i zelenilo'', objasnio je Zvonko koji je nakon braka imao nekoliko veza, a da je romantične prirode dokazao je i gestom koju je napravio za tadašnju djevojku.

''Odveo sam je na put na drugi kontinent bez njezina znanja. Rezervirao sam karte, hotele i posjeo je u avion. Tek kad smo došli u Veneciju sam joj otkrio da idemo u Tajland'', prisjeća se Zvonko koji osim svoje romantične strane svojoj budućoj partnerici želi ponuditi još mnogo toga, a važno mu je da odabranica njegova srca bude sličnog razmišljanja kao i on, vitka, visoka, vedra i vesela, i do sedam godina mlađa od njega.

''Prvo i osnovno, nudim iskrenost i vjernost, ali to sve nudim samo ako osjetim nešto prema njoj i ako me cijeni, voli i poštuje'', iskren je farmer.

Hoće li pronaći idealnu ženu s kojom će provesti ostatak života, gledatelji će doznati uskoro, samo na RTL-u u jubilarnoj 15. sezoni 'Ljubav je na selu'.