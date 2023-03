Sve one okupit će se te prije puta otkriti što očekuju i kakve su im želje od budućih odabranika.

''Nemam konkurenciju, mislim da sam prava seksi ženska i da on voli takve'', reći će jedna od njih.

''On ima troje djece, ja jedno – to je četvero, više ih ne moramo raditi. Možemo uživati'', poručit će i druga.

I farmeri će uzbuđeno brojati sate prije nego što ugledaju kandidatkinje, a neki će biti prilično samouvjereni: ''U jednom trenutku sam mislio da sam Brad Pitt!''

Voditeljica Anita Martinović pozdravit će kandidatkinje, a zatim će uslijediti izbor ''zlatne djevojke'' svakog farmera, koje će proći uz poneka ljubomorna dobacivanja.

No Anita će im priopćiti kako danas imaju i jednu izvanrednu situaciju! Naime, budući da jedan farmer ima najmanji broj kandidatkinja jer se neke od njih nisu pojavile, one dame koje su zainteresirane i s njim odraditi brzi spoj, mogu se na to odvažiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Prvi spojevi proći će kod nekih pomalo uštogljeno, a neki će biti u šoku kad ugledaju djevojke koje su dosta starije od njih pa će ih sramežljivo pitati za godine.

''Najdraži je poljubac u usta i otići gdje je šuma gusta'', poručit će jedna razočarana dama svom farmeru kad ju je za kraj poljubio u ruku, iako je ona očekivala nešto više.

Tko su zlatne djevojke, tko se odvažio na čak dva spoja u danu i jesu li se razvle ljubavne iskrice na prvi pogled, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati u novoj sezoni omiljene 'Ljubav je na selu'.