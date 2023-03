"Kuća kakva god da je, da je šator na kraj svijeta, uopće nema veze s ljubavlju. Ljubav je strast i požuda, sve ono što čovjek ne može kupiti, a može osjetiti", komentirala je Irena. Brankica je, s druge strane, uzela prvu, sobu koja inače pripada Zvonku. "Mogla bi ona pokleknuti", komentirala je na to Irena. Ona je, inače, bila oduševljena svojom sobom.

Nakon razgledavanja soba, Zvonko je s damama nazdravio u vrtu. Tijekom ispijanja vina, dobio je i poklon od Irene, ulje za mazanje. Dobio je namirisani jastuk od Branke, a potom i poljubac u čelo od Ljiljane! Okuražila se nakon nje i Branka te ga poljubila u vrat. "Svaka stanica mi se probudila u tijelu", zaključio je Zvonko.

Oduševljenje nije vladalo na farmi kod Hrvoja, koji je isplanirao u jednu sobu smjestiti sve tri kandidatkinje. Budući da između Dragane, Marine i Suzane ne vlada nimalo zavidna atmosfera, nije taj aranžman nije dobro prihvatila. Domaćin je u sobu smjestio jedan veći i jedan manji krevet, a na malome je završila Marina. "Moram naglasiti da, nažalost, me Suzana jako nervira zbog svoje nervozne energije", jasna je bila Marina. "Stvarno spavamo sve tri u istoj sobi?", dodala je potom i pobunila se. Umiješala se na kraju i Dragana te rekla da ni one ne žele spavati s njom u sobi.

"Prvu večer sam smislio da bude laganija, opuštenija, uz večeru i par koktela, da se upoznamo", ispričao je Hrvoje tijekom priprave večere damama. Marina je tijekom druženja ekipe spavala. "Ima strah od Marine", komentirala je Dragana Hrvojevu reakciju na prijedlog da Marinu treba probuditi.

Neugodna atmosfera, srećom, ne vlada na farmi kod Dragoljuba. Jasminka, Ljiljana i Silvana bile su zadovoljne njegovim dočekom, a posebno je ekipu dirnula Silvana koja je damama poklonila prigodne šalice. Osmislila ih je povodom Ljiljaninog skorašnjeg rođendana. "Od nas tri, kao tandem, vrlo dobro funkcioniramo. Ne sputavamo se", komentirala je Ljiljana. "Jako me iznenadio Silvanin poklon", dodala je. Nakon što je Ljiljana dobila posebnu sobu, ubrzo je dobila i poseban poklon - za skorašnji rođendan dobila je knjigu od Dragoljuba. Nije bila oduševljena poklon, posebno ne onoliko koliko je Silvana bila oduševljena svojom sobom. "Dragoljub je ekstra, misli na sve i svima želi ugoditi", zaključila je Jasminka.

Uoči prve zajedničke noći na farmi, Siniša je s djevojkama sjeo na obrok i čašicu razgovora. Vesna, Martina i Paulina malo su se opustile pa komentirale sam doček. Dok je Paulini sve bilo solidno, Vesna se malo razočarala samim dočekom. No, još je više bila razočarana Paulina njegovim ponašanjem otprije. Siniša se našao na meti Paulininih prozivki. "Martina je šutjela jer je i ona bila u igri", dodala je Paulina. Sa Sinišom je do kraja druženja izgladila situaciju pa je Siniši jela i ruke, doslovno. Paulini i Vesni dodijelio je jednu sobu, a Martini njezinu, drugu spavaću sobu. Siniša je objasnio da je Vesnu i Paulinu spojio jer su bliže godinama te imaju svoje teme. "To što me stavio samu, ne mislim da će mi ući u sobu", komentirala je Martina. "Možda se po noći i privučem u sobu kod Martine, nikad se ne zna", najavio je Siniša i potom legao dok ga je mlada kandidatkinja češkala.

Istarska idila kod Ivana započela je divljenjem djevojaka prema lijepim sobama koje je za njih spremio. Ivan je djevojkama predao i prigodne poklone. Gabrijela je izrazila želju da dijeli sobu s Donom, s kojom se više zbližila, no Ivan je, čini se, imao drugačiji plan. Za Donu je ostavio njezinu spavaću sobu, ona mu je, naime, rekla da bi voljela biti sama - a on joj je tu želju ostvario. "To možda i nije bilo fer od Ivana, trebao nas je pitati", rekla je Vanja. No, Ivan se nije zamarao, predao je Doni posebnu majicu i ružičastu ružu, presretan što joj se svidjelo iznenađenje i njegova briga. "Jako mi je važno da Dona bude zadovoljna na mojoj farmi", zaključio je Ivan. I ona je njemu donijela poklon te zaključila da je njihov odnos zasad prilično dobar.

Tijekom pripreme za druženje i upoznavanje Ivanovih prijatelja, Dona je našminkala Gabrijelu te su pritom prokomentirale i Vanju koja se malo izdvojila iz ekipe. Dok se Gabrijela s Donom sprijateljila, Ivan je priznao da ona baš i nije njegov tip.

Milko je u svom domu ugostio Mandu, Jasnu i Anu. Jasna je dobila prvu sobu i tradicionalnim uređenjem bila je oduševljena. "Milko je jedan veliki gospodin i to je tako", zaključila je. Mandi je poručio da je nervozna te da za time nema potrebe, a potom je dame poveo na daljnje razgledavanje njegovog doma. Ana je izrazila oduševljenje uređenjem, a dame su potom komentirale raspored spavanja. Ana i Manda dijele sobu na katu, a Jasna i Milko su u prizemlju doma.

S Milkom su potom ekipe sjele pred njegovu kuću pa ih je počastio finom kapljicom i ribom. Ponudio im je srdele, a Ana je priznala da ribu baš i ne voli. Manda i Ana prisjetile su se svojih bračnih života, no Milko je na sve imao sebi svojstven zaključak: "Ne može ona s barba Milkom kako bi ona htjela".

