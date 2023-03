Hrvoje rekao Suzani da mu nije privlačna, a ona mu odgovorila da 'mulja'

"Po čemu sam ja tebi naporna", pitala je Suzana Hrvoja.

"Dobro, nisi mi prirodna. Jednostavno mi nisi prirodna", rekao je Hrvoje Suzani.

"Nisam ti prirodna? Po čemu ti nisam prirodna?", nastavila je ona, a on joj objasnio da smatra kako se ne ponaša prirodno.

"Kako se ne ponašam prirodno? Ja sam takva kakva jesam.", nastavila je ona, a on odgovorio da OK, ali da mu se to ne sviđa.

"Ja uopće ne mislim da idem Hrvoju na živce, nego on je jednostavno predobra osoba i smatram da to nije istina", objasnila je Suzana kasnije.

"Nemaš taj osjećaj postaviti kad treba ispitivati ili ne. Uvijek pričaš, pričaš, pričaš", nastavio je Hrvoje.

"A ti pričaš, pričaš, pričaš. Ja sam rekla da sam našla da netko priča više od mene. Ti si toliko pričao s Marinom", branila se Suzana.

"Ona mi je ljepše legla", rekao je Hrvoje, a Suzana je tražila objašnjenje od njega što to znači, no Hrvoje je rekao da ne zna kako da joj to objasni.

"Ako ti netko nije privlačan.", pravdao se Hrvoje.

"Aha, sad ti nisam privlačna? A bila sam ti privlačna tamo kad sam bila zlatna. Pa kad sam bila u sobi pa si me molio", rekla je pomalo šokiranom Hrvoju Suzana.

