Hrvoje ipak izbacio 'zlatnu' Suzanu, a ona zaključila: 'Imam žuljeve, no očito se to ne cijeni!'

Najmlađi farmer Ivan svoje je dame poveo u izlazak. Dok su Dona i Gabrijela bile vesele zbog prilike da se zabave, Vanja je u izlazak otišla poprilično mrzovoljna. "Najviše problema veže se uz nju, njezino ponašanje i drame", komentirala je Gabrijela Vanjino ponašanje. "Odjedanput je nešto poludjela, nemam pojma. Stvarno nemam pojma što se s njom događa", dodao je Ivan. Mrzovoljna Vanja nije upropastila provod ostatku ekipe. U izlasku su pala i dva poljupca između Ivana i Done. "Ja bih s Donom želio nešto više, da", otkrio je mladi Ivan.

Nakon izlaska, Ivan je ekipu poveo u berbu grožđa. "Manje sam razmišljala o svemu što se događalo noć prije, opušteno je bilo", ispričala je Dona. Uskoro je ekipi stigla i Anita koja je provjerila kakvo je stanje na Ivanovoj farmi. Najavila mu je i da će uskoro morati poslati jednu djevojku kući. "Situacija u Bujama je pomogla oko odluke", otkrio je Ivan. Vanja je ocijenila da će vjerojatno ona napustiti farmu, a Gabrijela je porazgovarala s Anitom.

O Dragutinu stalno nešto novo - djevojke je poveo na marinu, u hangar. "Volim ljude zainteresirati za to", otkrio je i rekao da bi djevojke želio povesti na letenje aviomotorima. Ljiljani baš i nije bilo svejedno, a Jasminka je bila nešto otvorenija za aviomotore. Kroz smijeh je ekipa završila razgledavanje hangara, a na kraju je djevojkama bilo i žao što nisu poletjeli.

Tijekom večeri im se kod Dragoljuba pridružila i njegova šogorica, a od nje su dame pokušale saznati više informacija o farmeru. Puno je informacija, ipak, izvukla i šogorica! "Mislim da bi mu Ljiljana bolje odgovarala", bio je zaključak supruge Dragoljubovog brata.

Kod Hrvoja, pak, nije bilo lako. Došao je dan da izbaci jednu od tri dame sa svoje farme. Marina, Suzana i Dragana izjasnile su se oko svojih želja i emocija, a potom je red došao na Hrvoja. Svoju odluku jasno je objasnio nakon što je rekao da će izbaciti Suzanu. "Meni se sviđa, želim ostati, da", rekla je Marina. I Suzana je otkrila da joj je na farmi lijepo. Dragana je, pak, proturječila Hrvoju i požalila se da ju je zapostavio. "Nema veze koga si prvog upoznao", poručila je. Draganu je Hrvoje na kraju ostavio na farmi i obećao joj posvetiti više vremena.

Suzana je dobila od Hrvoja potkovu za kraj. "Pomiješani su mi osjećaji, nisam ništa krivo radila, bila sam iskrena, možda sam s curama smetala. Posvetila sam se životinjama, radila, imam žuljeve, no to se očito više ne cijeni", rekla je Suzana i otkrila da smatra da bi Dragana mogla nadmudriti Marinu. Pao mu je nakon izbacivanja, kaže, kamen sa srca.

Dragana i Marina na farmi s konjima pozabavile su se s konjima na Hrvojevoj farmi. Učile su sedlati konja, a onda je stigla Anita. "Sad je idilično", povjerila je Marina Aniti. "Prva noć bez Suzane prošla je super, kao da smo se riješile dosadne muhe", dodala je Dragana. "Dragana i ja smo se zbližile, zabavno nam je", otkrila je Marina.

Jako teško bilo je i kod Zvonka, koji se odlučio do kraja posvetiti Brankici. "Bit ćemo skupa i pet sati ako treba", obećao je Zvonko. "Sve više se uklapa u filozofiju žene koja mi odgovara", dodao je. "Sa Zvonkom se osjećam jako ugodno, već mi idu na živce i Irena i Smilja", kroz smijeh je rekla Brankica. U romantičnom vremenu koje je provodila sa Zvonkom, svojim Richardom Gereom, upravo su je one omele sa svojim planom. Stigle su i odlučile izmasirati Zvonka. Pridružila se na kraju i Branka masiranju.

Nakon masaže kod Zvonka, Irena i Brankica po kiši su se zaputile u berbu rajčica. Smilja je za to vrijeme Zvonku skuhala čaj pa mu ga poslužila dok je on popravljao stroj. "Branka, ona je ljubomorna na tebe jer Zvonko malo više trza na tebe", povjerila je Irena Branki. "Jako je sebična i ne sviđa mi se to", odgovorila je Branka. Dame su se složile da bi mogle uskoro ući sa Smiljom u konflikt.

Kod Milka veselo. Nakon što je izbacio Mandu, Jasna i Ana nastavile su druženje s Milkom u Šibeniku. "Milko ne može slušati kad žene grakću, zna ušutkati, ali kad meni nešto kaže - ne ostanem mu dužna", jasna je bila Jasna. "Neka zapovijedaju žene koje mogu, ja ne mogu", komentirala je odnos s Milkom Ana koja je farmeru preporučila da produbi odnos s Jasnom.

Anita je posjetila i Sinišinu farmu, a voditeljici su se svi jako razveselili. Martina i Vesna su sadile papričice, a onda im je domaćin obećao i nagradu - vožnju Kupom.

Kako će se razvijati situacija na farmama, gledatelji mogu pratiti u showu 'Ljubav je na selu' svakim radnim danom od 21.15 sati na RTL-u!