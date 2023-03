Gabrijela je podijelila dirljivu priču: 'Maltretirali su me jer me mama ostavila'

Ja sam Gabrijela, imam 19 godina i dolazim iz Zaboka rekla je na početku svog predstavljanja jedna od djevojka koja u 'Ljubavi na selu' ide kod mladog farmera Ivana na farmu.

"Ja sam mesar i radim u jednom trgovačkom lancu. U svom poslu sam se jako snašla i ne bih ga mijenjala nizašto. Volim raditi s ljudima jer jednostavno procvjetam kad sam s ljudima. A volim raditi s mesom. To me opušta. Okolina se malo prestraši kad čuje što radim ili im je malo čudno. No, s vremenom kad me upoznaju i shvate tko sam i što sam, vole me baš zbog toga jer shvate da nisam kao svi drugi već ima nešto posebno", ispričala je Gabrijela i ispričala svoje gorko iskustvo vršnjačkog nasilja koje je preživjela.

"U životu sam puno toga prošla, ne baš lijepoga. Obilježilo me maltretiranje u osnovnoj i na početku srednje škole. Imam dvije sestre i brata, mama me ostavila kad sam imala dvije godine. I svima sam onda bila: ' da ne zaslužujem živjeti jer da zaslužujem živjeti, onda me mama ne bi ostavila". rekla je iskreno Gabrijela. Ipak u svemu je našla mnogo pozitive, pa je tako istaknula kako ima prekrasnog tatu.

"Znam kako ću sve raditi i truditi se kako bih njega napravila ponosnim", iskreno će Gabrijela. No, kako kaže iz cijelog ružnog perioda života je izašla jača jer se okrenula sebi.

"Pronašla sam vjeru i novu snagu u crtanju i pisanju. Kad crtam ili pišem kroz glavu obično idu crne misli, ali pokušavam nacrtati nešto lijepo", rekla je Gabrijela.

A što Gabrijela najviše voli crtati, kakva prijašnja iskustva ima u ljubavi, ali i što joj se svidjelo kod Ivana, pogledaj u videu.