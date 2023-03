'Ona je operirana od muzike i to je to'', komentirao je Milko, a i ostali su se složili da je bila malo prenapadna.

Siniša je na tulumu zaplesao s Martinom koja se prijavila kod Ivana, što je zasmetalo ostalim djevojkama, a farmer je priznao da nije osjećao potrebu pružiti pažnju Paulini koja mu se svidjela na prvu.

I ''zlatna'' Dona se malo opustila pa je večer prozvala uz Ivana. Iako je on bio oduševljen njihovom bliškošću, Donina je priča bila drukčija.

''Nije se micao od mene, sve mu je uz mene. Daj, idi se druži malo'', smetalo joj je.

Hrvoje baš nije bio za tulumarenje pa se povukao u sobu, a to je zasmetalo ''zlatnoj'' Suzani pa ga je otišla potražiti. Kad je Dragana primijetila da ih oboje nema, odjurila je u sobu kako bi provjerila što rade.

''Zetekla sam ih na krevetu, on leži raskopčane košulje i šlica'', komentirala je viđeno.

''Možda je bila Dragana malo ljubomorna, ali nema potrebe'', dodao je i farmer.

''Dragana je sama kriva, još se puno toga može izdogađati. Ništa nije bilo, ljudi moji, i to je to. Dečko me ni poljubio nije, ruž je bio postojan'', i Suzana je pokušala smiriti situaciju.

A idući dan stiglo je vrijeme i za najtežu odluku dosad – novo izbacivanje i konačan odabir djevojaka za odlazak na imanja. Anita je posjetila farmere kako bi ispitala posljednje dojmove jutro nakon tuluma. Ivan je još jednom ponovio da je zaljubljen do ušiju, a Hrvoje kako između njega i Suzane sinoć nije bilo ničega.

''Ja sam sve sredio, tko će ići, tko neće. Reći ću mladoj dami od 60 i nešto godina: 'Draga dušo, ne pripadaš ovom klanu, želim ti sretan put'', u svom je stilu objasnio Milko.

''Još uvijek važem'', priznao je Dragoljub da do posljednjeg trenutka neće znati svoju odluku koju damu vodi sa sobom.

Prvi na redu za izbacivanje bio je upravo on. Nakon što su dame još jednom ponovile zašto bi baš one trebale biti s njim, odlučio je kako cvjetni vijenac neće dobiti, na veliko iznenađenje, upravo njegova ''zlatna djevojka'' Snježana.

''Nije bilo uzajamne energije ni zajedničke kemije'', poručio je, a Snježana je priznala da mu ne zamjera.

Idući je bio najmlađi Ivan koji je bio siguran samo u jednu odluku – dalje ide Dona.

''Ne znam što je kod mene tako posebno, ali voljela bih ga bolje upoznati'', rekla je i ona.

Martina je priznala da se malo razočarala u njega: ''Kad sam te vidjela da si ugledao 'zlatnu djevojku'… Nemam mu ništa više reći''.

I kad su svi mislili da je tu kraj izbacivanju, Martina je poručila: ''Željela bih otići na farmu kod Siniše!''

Sinišina je odluka bila sljedeća, a Anita je obavijestila famera o Martininoj želji.

''Svakako je prihvaćam, apsolutno'', poručio je farmer te joj udijelio cvjetni vjenčić.

''Vrlo je lijep osjećaj'', kratko je komentirala.

''Ja sam čula da je dobar u krevetu, hajde da ga isprobam'', zezala ga je Paulina, dok je on odgovorio da o tome ona može samo fantazirati.

''Ja ne želim na farmu, ne mogu to i nije za mene'', poručila je 'zlatna' Željkica, a on je njezinu želju uvažio te izbacio upravo nju i Altu Miru.

Zvonko je bio idući, a priznao je kako je odluka teška. Smiljana je prva dobila vjenčić, zatim Irena, pa onda i Brankica.

''Milimetri su bili u pitanju, ostat ćemo prijatelji, dolazit ću u Sarajevo'', rekao je Jasni.

''I ja imam iznenađenje, i ja ću otići na drugu farmu. Dobila sam poziv'', tajanstveno je odgovorila.

Već je red bio i na Hrvoja koji je imao dovoljan broj djevojaka te nije trebao nijednu izbaciti. No Mirela je tu priliku odbila, a iako ju je on pokušao odgovoriti od te odluke, nije uspio.

''Nisam spremna krenuti ispočetka, ne'', zaključila je.

''Ni Suzana ni Hrvoje ne znaju što ih čeka jer ne znaju kakva sam'', poručila je Dragana.

Izbacivanje je zaključio najstariji šarmer Milko. ''Tresete se, ajmo, živnite, nema veze što ću vas izbaciti'', kazao je.

Milko je obavijestio dame da je na svoju farmu pozvao Zvonkovu Jasnu.

''Ja sam već jučer htjela odustati, nisam se baš snašla pa bih dala prednost drugim damama'', obavijestila je farmera i ostale Lea.

Na Milkovu farmu tako, uz Jasnu, idu Ana i Manda, dok se pozdravio sa ''zlatnom djevojkom'' Blankom.

A kako će izgledati prvi dan na farmama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.