I u ovoj sezoni 11 novih farmera iz svih dijelova Lijepe Naše otvorit će vrata svoga srca, ali i svog imanja osebujnim damama s kojima će pokušati pronaći onu pravu, iskrenu ljubav, baš poput mnogih njihovih prethodnika.

Kroz romantičnu potragu, ljubavne iskrice, pustolovine na farmama, ali i uvijek teška izbacivanja, farmere će ponovno voditi voditeljica Anita Martinović, koja se baš kao i tijekom prethodnih sezona, na snimanju jubilarne sezone odlično zabavila.

Svaki dan na setu, ističe Anita, prava je avantura i uvijek se dogodi nešto neočekivano što izazove smijeh ili još više popravi ionako veselu atmosferu, a u kadar im tijekom snimanja nerijetko ušetaju i brojni četveronožni gosti.

‘’Na finalnom izbacivanju kod jednog ovogodišnjeg farmera na farmi su se slučajno našla tri mačića koje su prigrlili i zadržali. Jedan od njih se toliko pripitomio i razmazio da mu ništa nisu značile ni kamere ni gužva ni cijela ta drama ispadanja. Mačića sam primila u ruke, a on je zaspao. Snimanje je taman počinjalo, pa smo se svi složili da nema smisla buditi ga, već smo odradili snimanje sa usnulim mačetom na mojim rukama. Šta da vam kažem, na selu je puno toga idilično!’’ prisjeća se voditeljica.

U gostima kod brojnih farmera Anita, inače velika avanturistica i ljubiteljica adrenalina, odvažila se i na vožnju brojnih, ponekad neobičnih prijevoznih sredstava. Bili su tu dosad skuter, bicikl, traktor, kombi, kočija, a ove je sezone premijerno dodala i – bager!

‘’S obzirom na to da je jedan od naših farmera bagerist, naravno da sam iskoristila priliku na njegovom imanju i nagovorila ga da me nauči upravljati njime. Tako da sam na svoju listu dodala još jedno vozilo. Voljela bih u sljedećoj sezoni naučiti voziti nekakav čamac ili ribarski brod, jer mi je jedino to još ostalo, pa tako pozivam ovom prilikom otočane i ljude s mora da se obavezno prijave!’’ smije se Anita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Cijela ekipa koja stoji iza omiljenog showa sa snimanja uvijek ponese bezbroj uspomena i seoskih dogodovština. Iza njih su deseci tisuća kilometara te posjeti velikim gradovima, ali i seocima koje je ponekad teško pronaći na karti. No gdje god da dođu, odlično se zabavljaju, a farmer se pokažu kao vrhunski domaćini.

‘’Već smo se naviknuli na fešte s našim farmerima nakon snimajućih dana, pogotovo na početku sezone dok još ne krenu dramatični zapleti. Nerijetko tu budu tamburaši, odlična atmosfera, a na stolu najrazličitije i najmirisnije domaće delicije. Moja velika slabost su tartufi, pa tako moji posjeti Istri nikad nisu mogli proći bez njih’’, kaže Anita.

A osim dobre zabave, zahvaljujući ‘Ljubav je na selu’, gledatelji svake sezone dobiju priliku upoznati i hrvatske prirodne, kulturne i gastronomske posebnosti, različite seoske poslove, tradicionalne glazbene instrumente i poznate manifestacije određenog kraja. Tako će biti i u ovoj sezoni, a i sama Anita dobila je priliku okušati se u jednoj od njih, no na malo drukčiji način.

‘’Na snimanje u Sinj stigli smo baš u vrijeme pripreme Alke. Upoznala sam poznate alkarske obitelji koje se natječu i osvajaju je već godinama. I dok smo tako s njima sjedili i prepričavali crtice iz života, uočila sam da imaju alkarsko koplje za koje sam doznala da je staro čak tristo godina! S obzirom na to da konja nemam, iskoristili smo priliku i dostupno prijevozno sredstvo pa sam tako odvezla Alku na svom žutom biciklu. I skoro pogodila ‘u sridu’!’’ ponosno ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

A iako dani na setu prolaze u veselju, smijehu i sreći zbog ljubavi farmera i kandidatkinja koja im se često zna roditi pred očima, postoje i oni manje lijepi i emotivni trenuci koji na oči izmame i pokoju iskrenu suzu.

‘’Usred ljeta, u žiži sezone, uputili smo se na imanje jednog farmera, no zakasnili smo na trajekt i zbog velikih gužvi putovali puno dulje od planiranog. Vrhunac cijelog tog našeg puta koji se na kraju protegnuo na čak dva dana bio je taj da sam prešla tolike kilometre samo kako bih farmeru u oči rekla da mu nitko nije pisao, odnosno da mu ne nosim ni jedno pismo te da bih mu pružila riječi utjehe’’, priča tužno Anita, koja ima poruku za sve buduće farmere.

‘’Otvorite svoje srce i nemojte biti sitničavi i prezahtjevni. Ljubav je jednostavna ili bi barem takva trebala biti i svima nam se može dogoditi kad najmanje očekujemo. A sve one male detalje s kojima možda na prvu niste zadovoljni, rješavat ćete usput kroz život udvoje!’’

A kako su izgledale sve Anitine seoske avanture i zabavne vožnje, koga je razveselila dobrim vijestima i kojim se to farmerima ove sezone osmijehnula ljubav, gledatelji će doznati već od utorka, 14. ožujka, samo na RTL-u.