Supermodeli 90-tih: Nisu ustajale iz kreveta bez 10.000 dolara, a kako izgledaju danas

Kada je veliki Peter Lindbergh u siječnju 1990. zajedno fotografirao Cindy Crawford, Naomi Campbell, Lindu Evangelistu, Christy Turlington i Tatjanu Patitz za naslovnicu britanskog Voguea službeno je započela era supermodela.

Postale su slavne diljem svijeta i imale su sve. Pet prekrasnih modela osim ljepote su imale osobnost, novac i veliko samopouzdanje. Zajedno su se pojavile u spotu za pjemsu Freedom Georgea Michaela, ali i na kultnoj reviji Giannija Versacea u jesen 1991. godine. Tijekom 90-ih mali krug velikih supermodela se proširio na Claudiju Schiffer, Stephanie Seymour, Kate Moss i druge. U modne revije i reklame uklopile su i svoje karakter jer svaka od njih je imala drugačiju vrstu ljepote. One su bile zvijezde koje su stvarale trendove, a ostale su najpoznatiji modeli do danas. Neke njih kasnije su se povukle i vrlo rijetko pojavljivale u javnosti, dok su neke poput Kate Moss i dalje imale veliku karijeru. No ovih dana dvije velike zvijezde devedesetih, Linda Evangelista i Naomi Campbell, pojavile su se na naslovnicama svjetski poznatih magazina, ali iz posve različitih razloga.