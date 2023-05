Darujemo knjigu 'Malibu gori' - kao stvorenu za ljetne dane pred nama

Nakon uspješnica Sedam muževa Evelyn Hugo, Daisy Jones i Šestorka, Dok nas brak ne rastavi i Ljubav(i) mog života, predstavljamo ti još jedan sjajan roman sjajne Taylor Jenkins Reid.

Malibu, kolovoz 1983. Djeca legendarnog pjevača Micka Rive tradicionalno obilježavaju kraj ljeta – ludom zabavom koja je društveni događaj sezone. Svi žele biti u društvu poznatih Riva – Nine, talentirane surferice i supermodela, braće Jaya i Huda; prvaka u surfanju i poznatog fotografa, i njihove obožavane sestrice Kit koja tek treba otkriti što će postati.

Jedina osoba koja se ne raduje zabavi godine je Nina, koja nikada nije voljela biti u centru pažnje, a koju je njezin suprug, profesionalni tenisač, upravo javno napustio. Možda ni Hudu nije do tuluma jer ima neriješenog posla s bratom, a to bi ih moglo koštati odnosa. Jay, s druge strane, broji minute do sumraka, kada će se pojaviti djevojka o kojoj ne može prestati razmišljati. A Kit ima nekoliko tajni koje skriva od svih – uključujući i gosta kojeg je pozvala ne upozorivši braću i sestru.

Do ponoći će se zabava potpuno oteti kontroli, a do jutra će raskošna vila izgorjeti. No prije toga, na slavnoj će zabavi alkohol teći u potocima, glazba će treštati do zore, slavne osobe spoticat će se jedna o drugu, a ljubavi i tajne koje su oblikovale generacije ove obitelji sve će isplivati na površinu.

Taylor Jenkins Reid američka je spisateljica, našim čitateljima najpoznatija po romanima „Sedam muževa Evelyn Hugo“ i „Daisy Jones i Šestorka“. Reid je karijeru započela u filmskoj produkciji. Nakon studija zaposlila se kao asistentica na kastingu i naredne tri godine zadržala se u toj industriji. Još od srednje škole honorarno se bavila pisanjem pa je tako nekoliko godina kasnije dobila i ugovor za prvi roman „Forever interrupted“ (2013). Otada je napisala više romana, a najnoviji je „Carrie Soto is Back“ (2022).

