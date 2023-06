Knjiga tjedna je napeti triler 'Posljednje što mi je rekao'

Koliko je daleko spremna ići u potrazi za istinom koja se krije iza nestanka njezina muža...

Prije nego što je nestao, Owen Michaels svojoj je voljenoj ženi uspio dostaviti poruku: Zaštiti je.

Unatoč zbunjenosti i strahu, Hannah Hall točno je znala na koga se poruka odnosi: na Bailey, Owenovu šesnaestogodišnju kćer, koja je kao dijete tragično izgubila majku i koja ne želi imati apsolutno ništa sa svojom pomajkom.

Dok Hannini očajnički pozivi ostaju bez odgovora, a agenti FBI-a privode Owenova šefa, Hannah shvaća da njezin muž nije onaj za kojeg se predstavljao i da je ključ za otkrivanje njegova pravog identiteta i stvarnog razloga nestanka možda upravo Bailey.

Hannah i Bailey zajedno počinju tragati za istinom. A spajajući djeliće Owenove prošlosti, grade i novu budućnost. Budućnost kakvu nijedna od njih nije mogla predvidjeti.

RECENZIJE:

»Fantastičan triler o žrtvama koje podnosimo za ljude koje najviše volimo.« – Real Simple

»Roman koji se ne ispušta iz ruku, uzbudljiv i nezaboravan.« – PopSugar

»Inteligentna priča sa šokantnim zapletom.« – Vogue

»Nikad ne biste pomislili da je Lauri ovo krimić prvijenac!« – Book Reporter

»Kriminalistički roman koji se hvata ukoštac s teškim pitanjima o povjerenju, braku i onome što znači biti obitelj.« – Riley Sager

O AUTORICI:

Laura Dave suvremena je američka spisateljica i autorica bestselera New York Timesa, među kojima su romani Eight Hundred Grapes i First Husband. Djela su joj objavljena u gotovo četrdeset zemalja, a za pet su njezinih romana, uključujući Posljednje što mi je rekao, kupljena prava za film i televiziju. Živi u Santa Monici u Kaliforniji.