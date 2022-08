Prirodno je najljepše: Ove slavne dame ne boje se pokazati lice bez šminke

Najveći 'makeup free' trenuci

Koliko god volimo vidjeti kako zvijezde izgledaju besprijekorno na crvenom tepihu, postoji nešto posebno kada najveće slavne ljepotice današnjice pokažu svoje pravo lice - bez trunke šminke. Kako nam se 2021. bliži svom kraju, ne možemo ne primijetiti da je iza nas godina prirodnog izgleda jer brojne slavne dame nisu se ustručavale pokazati svoj 'makeup free' izgled - od Lady Gage i Cardy B do Jennifer Aniston i J.Lo. Neke od njih same su na društvenim mrežama objavile kako izgledaju kada nisu dotjerane od glave do pete, a neke od njih u prirodnom izdanju su uhvatili paparazzi. Zaviri u galeriju!