Jedva čekamo: Projekt koji na ulicu dovodi najbolje hrvatske chefove

Svi znamo što su noćni street food marketi, dobro su poznati svim putnicima koji su putovali kroz Aziju, nekada kriju nevjerojatne gastronomske dragulje koji su uspjeli naći svoj put do Michelinovih vodiča, nekada donose tradicionalne specijalitete, nekada specijalna jela koja se mogu probati samo na tom mjestu, ali gotovo uvijek donose nevjerojatno gastro iskustvo. Tu su i jednodnevna gourmet događanja na tržnicama koja susjedne države već godinama imaju, a projekt PLACE market kombinacija je svega toga pomalo.

Ideja projekta je svaki petak nakon radnog vremena oživjeti tržnicu tako da na nju i njene klupe izađu neki od najpoznatijih lokalnih i nacionalnih chefova i ugostitelja i za posjetitelje na licu mjesta pripreme specijalitete ili po kojima su poznati ili koje su posebno osmislili za ovu manifestaciju.

Ove će se godine odvijati svaki petak u Splitu na Starom Pazaru od 14.4. do kraja svibnja, a onda od 2.lipnja seli svaki petak u Zagreb na glavnu zagrebačku tržnicu Dolac, samo nekoliko koraka od glavnog trga. U Zagrebu će se održavati sve do 14.7. kada odlaze na zasluženu pauzu, a ideja je da se sve nastavi s jesenskim izdanjem i nekoliko petaka tijekom rujna u Zagrebu i listopada u Splitu.

Detalje projekta je predstavila njegova direktorica i organizatorica Sarah Josipović: „Tržnica kao srce, odnosno "trbuh" svakog grada mjesto je na koje kao turisti odlazimo upoznati lokalnu kulturu, lokalne ljude, lokalne običaje, lokalnu i tradicionalnu hranu, lokalnu ponudu, lokalni život. Nadamo se da će naš projekt postati upravo to - za brojne turiste - ogledalo grada u kojem se odvija, a za nas domaće - mjesto okupljanja, druženja, zabave i dobre klope. Svi znamo da nakon što se tržnice zatvore malo iza podne, tržnice postaju prazne otužne plohe na kojima nema života. PLACE Market je projekt koji to želi promijeniti, koji želi donijeti život na tržnicu poslije radnog vremena”.

Ovim projektom tržnice zapravo jednom tjedno navečer postaju prirodna pozornica na kojoj se prezentira gastro tradicija i ponuda gradova u kojima se projekt odvija te se tako revitalizira tržnice kao mjesta okupljanja i druženja. Od farme do stola, odnosno u ovom slučaju - od polja do street fooda nit je vodilja projekta u koji su uključeni najvažniji nacionalni chefovi.

Bitno je spomenuti kako je projekt je ostvaren u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, Tržnicama Zagreb, Parkovima i nasadima Split, uz potporu Turističke zajednice Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Splita te partnera poput Cocte i Jamnice. Tim povodom gđa. Božena Cvitanović, direktorica Tržnica Zagreb je izjavila „Radujemo se početku projekta PLACE Market te vjerujemo da će ova suradnja prerasti u tradiciju na našoj najstarijoj tržnici, jednom od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba. Očekujemo da će inicijativa Place Market doprinijeti revitalizaciji tržnice, obogatiti turističku vizuru Zagreba te svakom posjetitelju omogućiti doživljaj autohtone gastro ponude Hrvatske.“

Kolega iz splitskih Parkova i nasada, gosp. Siniša Gašparević koji upravlja splitskim tržnicama dodaje: „Projekt PLACE market vrlo je značajan za nas jer želimo potaknuti veći boravak ljudi na Pazaru(tržnici). Želimo da Pazar živi i popodne, a ne samo ujutro, a obzirom na njegovu top lokaciju, na vrhu Rive, ima veliki potencijal, što ovim projektom planiramo i dokazati.“

Ovaj projekt obuhvaća više segmenata turističke ponude – kulturne, gastro, eno i zabavne te prezentira cjelokupnu hrvatsku tradiciju i naglašava vezu između tržnice i uslužnih dionika turizma te turista i domaćih gostiju. Ideja je da PLACE market pomaže očuvanju autentičnosti svake hrvatske gastro regije te brendiranju Hrvatske kao gastronomske turističke destinacije.

Na "ulicu" izlaze po prvi puta neki od ponajboljih nacionalnih chefova i ugostitelja poput u Splitu Hrvoja Zirojevića ispred restorana Dvor, restorana Artičok, Bokerie u suradnji s slastičarkom Ivanom Čuljak, Kinoteke s chefom Juricom Jantolekom, Mazzgoona, ZOI-a, Šuga na čelu s chefom Dujom Kanajetom, Uja, Galerije, Make Make, bistroa Ka Doma, Otprilike ovako, Konobe Hvaranin, u Zagrebu Baltazara i Baltazara 2 sa chefovima Matijom Bregešom i Markom Jantolekom, restorana Tač i cheficom Vesnom Miletić, Bistroa Apetit by Marin Rendić, chefa Maria Mihelja, Brooma 44 i chefa Igora Gudca, Lari i Penatija, Ficleka, Begs plant based streetfooda, Cicchettija, Mašklin i Late, Ameliea i brojnih drugih koji će biti najavljeni za zagrebački dio projekta… Svi oni pripremat će jedno ili dva jela u kojima će posjetitelji moći uživati po fer cijenama.

Uz hranu biti i DJ, a nekad i ulični bendovi koji će uz ponudu na šankovima dodatno začiniti ova druženja petkom u popodnevnom terminu. U planu se i neke radionice, zatim edukativo-informativne aktivnosti poput prezentacije Klimatske kuharice i upoznavanja posjetitelja s utjecajem gastro aktivnosti na klimatske promjene, ali i pop up štandovi opg-a i suradnje s hrvatskim product dizajnerima.

Planovi organizatora vezani za ovaj projekt su veliki, pa nakon ovogodišnjeg starta u Zagrebu i Splitu koji će ostaju njegova baza, PLACE Market planira se proširiti i na gostovanja u drugim većim gradovima poput Šibenika, Zadra, Rijeke, Pule, Osijeka i Varaždina.

Ne ostaje nam ništa nego reći vam da si rezervirate petke za ovaj hvalevrijedan projekt, posjetite već prvo izdanje PLACE marketa u Splitu 14.4. gdje se održava svaki petak do 2.6. kada se seli na zagrebački Dolac gdje ćete moći uživati u street food specijalitetima nekih od ponajboljih hrvatskih chefova sve do 14. srpnja. Budite i vi dio ove gourmet zajednice i ne zaboravite - PLACe Market je "place to be" svaki petak.

Vidimo se na PLACU!