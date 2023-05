Recept koji čine sastojci kao što su sjajna glazba, omiljena pića i fenomenalna gastro ponuda i ove godine je skuhao Bavarin, omiljeni dubrovački street food festival koji se održava od 5. do 14. svibnja u Lazaretima.

Dolazak najboljih svjetskih barmena iz londonskog Lyaness bara svakako je odlična prilika za brojne dubrovačke ugostitelje kao i njihove goste i partnere da se upoznaju s radom ovih eksperata na radionici gdje će talentirani gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva prezentirati samo najbolje od svjetske barske scene. Bili vi znatiželjni kušač pića ili ne, nemojte propustiti svjedočiti kreiranju sastojaka koji čine najbolje svjetske koktele i to u subotu 6.5. od 18 sati.

„Ove smo godine imali slatke brige s obzirom na to da se dobar glas o uspješnom prvom izdanju Bavarina proširio među brojnim akterima gastro scene, a osim brojnih chefova koji donose doista samo najbolje od street fooda – pozvali smo i vodeće svjetske aktere barske scene. – izjavio je direktor festivala Antonio Franić

Velika novost drugog izdanja svakako je i Kino Bavarin, a nastavlja se i suradnja sa Zakladom proslavljenog hrvatskog tenisača Marina Čilića koja će u utorak 9.5. predstaviti svoje djelovanje.

I dok je nedjeljno jutro 7.svibnja rezervirano za objed pod ravnanjem Gorane „Goge“ Milaković, finalistice popularnog kulinarskog showa - subotnje jutro 6.svibnja bit će obojeno najljepšim bojama jer i ove godine na Bavarin se vraća likovna radionica splitske dizajnerice Anamarije Asanović koja na drugom izdanju festivala u suradnji s BabyCenter Hrvatska, vodećim lancem trgovina za buduće roditelje, bebe i djecu za svoje polaznike priprema niz iznenađenja i brojne nagrade.

Svi gurmani i gastronomadi definitivno će doći na svoje zahvaljujući vrhunskim jelima koja vas narednih deset dana čekaju u Lazaretima – od mesnih delicija Predraga Žmire, najboljeg burgera zadarskog Picnica, Gogine nove uspješnice Mozza Lize, neodoljivih slastica Tee Mamut, popularnih Begovih biljnih delicija pa sve do omiljene dubrovačke riblje street food oaze – Edulis Oyster bara koja uz preukusni burger s kozicama garantira gutljaj mora s nogu!

Definitivno, jednu od najinstagramičnijih lokacija u Dubrovniku ove godine na Bavarinu osigurava Kaufland foto kutak u kojem će najkreativniji osvojiti vrijedne nagrade - poručuju iz poznatog trgovačkog lanca koji veliku pažnju posvećuje svježini i kvaliteti proizvoda.

Službeno otvorenje festivala zakazano je za 5. svibnja u 19:30 minuta, a nakon što kušate već spomenute delicije, uz neizostavan najljepši pogled na Grad slijedi zabava s taktovima Nene Belana i njegovih Fiumensa dok je subota, 6.5. rezervirana za Vannu. Dubrovčane i njihove posjetitelje zabavljat će i legendarni Kuzma i Shaka Zulu (11.5.), zatim mlada i talentirana Gina Damjanović i The GeeGee's (12.5.), jutarnji koncert Mije Dimšić očekuje ih u subotu (13.5.), a pratit će se i Eurosong na velikom video zidu (13.5.). Da dubrovački festival ima finale kakvo zaslužuje pobrinut će se domaće snage – Silente koji će premijerno predstaviti i svoju novu pjevačicu (14.5.)

Do početka ovog jedinstvenog festivala dijeli nas još samo jedan dan, pa ne zaboravite upisati Bavarin velikim slovima u svoje kalendare. Radno vrijeme festivala je svakim danom od podne do ponoći, a vikendom od 10 ujutro pa sve do ponoći.

Sve novosti i pojedinosti programa Bavarina nastavite pratiti na društvenim mrežama, Instagramu i Facebooku.