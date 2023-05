Pet malih tajni ljudi čiji su domovi uvijek besprijekorno čisti

Brittany Bergman, kolumnistica, mama i supruga nedavno je za HuffPost napisala zanimljivu kolumnu u kojoj je otkrila koje se tajne skrivaju iza uvijek čistih domova.

"Nekad sam mislila da su ljudi sa čistim domovima poput Monice iz Prijatelja: genetski nastrojeni da vole čišćenje. Pretpostavljala sam da imaju intenzivne rasporede čišćenja od najmanje sat vremena svakog dana, a zatim više sati dubinskog čišćenja vikendom. Otpisala sam održavanje čistoće doma kao nešto za što jednostavno nisam imala vremena ni energije. A kad sam i imala vremena, radije sam ga provela uživajući u životu", napisala je Brittany.

Istaknula je da još uvijek nema ni volje ni previše vremena čistiti svoj dom satima i satima svaki tjedan, ali da je otkrila da postoji nekoliko trikova za održavanje dobrog izgleda doma 80 posto vremena.

U nastavku stoga izdvajamo pet tajni ljudi čiji se domovi uvijek čine besprijekorno čistima.

Znaju razliku između urednog i čistog

Dom može biti čist utoliko što su površine i podovi oribani, namještaj i tepisi usisani, a kupaonica blistava. Ali ako je odjeća posvuda po nepospremljenom krevetu, igračke po podu, a gomile knjiga i papira posvuda, taj dom neće izgledati čisto jer nije uredan. "Mogu funkcionirati i osjećati se opušteno kada je moj dom uredan, ali pomalo prljav. S druge strane, ne mogu se opustiti kad je sve čisto, ali pretrpano", napisala je Brittany.

Urednost su pretvorili u svakodnevnu naviku

Ljudi čiji se domovi uvijek čine čistima ne čekaju da sve izgleda kao da je bomba pala, pa tek onda provode sate i sate čisteći nered. Imaju rutine (ne rasporede!) koje im pomažu da svaka soba izgleda uredno.

To može značiti preraspodjelu jastuka i pospremanje deka svake večeri u dnevnoj sobi prije odlaska na spavanje. To također može značiti da djeca uvijek vrate igračke u kutiju za igračke nakon igre i to također može značiti da vješaju odjeću na kraju svakog dana i slažu čisto rublje u ormar čim se posuši.

Čiste 'usput'

Kao što im urednost postaje navika, tako im i čišćenje usput postaje navika. Oni peru prljavo posuđe odmah nakon večere, brišu kupaonske ormariće nakon što se pripreme za dan i usisavaju mrvice s poda nakon što nešto prezalogaje.

Održavanjem glavnih površina relativno čistima tijekom cijelog tjedna, ne moraju trošiti vrijeme na obavljanje ovih zadataka tijekom intenzivnijih sesija čišćenja, ostavljajući više vremena i energije za stvari poput brisanja podova ili brisanja prašine.

Ne boje se baciti stvari

Teško da će dom izgledati neuredno kada vlasnici nemaju gomilu stvari. Umjesto da potroše hrpu vremena na organiziranje stvari koje imaju, samo da bi se sve vratilo u kaos tjedan dana kasnije, ti ljudi svoje stvari drže pojednostavljenima tako da ih ne moraju organizirati. Drugim riječima, nisu sakupljači svega i svačega i ne boje se baciti stvari ako ih ne koriste ili im ničemu ne služe.

Imaju ladicu/ormar sa 'smećem'

Jer nitko nije savršen i ne može sve imati svoje mjesto. To je samo istina. "Dakle, za tih nekoliko stvari koje smetaju na kuhinjskom stolu kada mi prijatelji u zadnji tren svrate, imam posebno mjesto", piše Brittany. Drugim riječima, tih nekoliko predmeta se može brzo gurnuti u ladicu ili ormar i zaboraviti na trenutak. Mali trikovi velikih majstora!