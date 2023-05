Darujemo knjigu 'Iritantni kolege: I kako s njima' - genijalni vodič koji će svima dobro doći

»Nije problem u meni, nego u drugima.« Sasvim normalna misao. Svatko ima barem jednog iritantnog kolegu, ako ne i više njih. I svi smo mi, bilo na poslu, bilo privatno, doživjeli onu uobičajenu situaciju u kojoj smo brzopleto došli do zaključka da uzrok konflikta nismo mi ili da krivnja za ono što je pošlo po krivu ne leži na nama. Bilo da radite s tek šačicom ljudi ili u velikoj tvrtki, okruženi ste kolegama s kojima morate svakodnevno surađivati. Dapače, s tim ljudima provodite (barem) 40 sati tjedno! Sigurno mnogi misle: "Super mi je na poslu, još kad bi ostali bili malo više poput mene. Sve bi bilo divno da nema onog iritantnog kolege!"

Odlomak je ovo iz priručnika Iritantni kolege i kako s njima, zabavnog i praktičnog vodiča kroz tipove „zahtjevnih“ kolege koji je upravo stigao na police hrvatskih knjižara. Zahvaljujući bogatom iskustvu na unapređenju lošeg radnog okruženja u stotinama tvrtki, autor knjige Per Henrik Stenstrøm zaključio je kako se iritantni kolege mogu podijeliti na sedam glavnih tipova: primadona, sveznalica, hvalisavac, pesimist, muktaš, superoptimist i potkopavač.

Pomnom analizom svakog od tipova, načina na koji ih mi doživljavamo i načina na koji oni doživljavaju sami sebe, autor je pronašao konkretna rješenja problema te strategije i savjete za buđenje kreativnosti i motivacije za poboljšanje odnosa. Mnogi duhoviti i stvarni primjeri tipova kolega oduševit će vas i nasmijati, a u nekima ćete se možda i prepoznati. Knjiga je izašla u izdanju nakladničke kuće Znanje, a prijevod s norveškog donosi Luka Miličević.

Per Henrik Stenstrøm (1966.) diplomirani je novinar s bogatim voditeljskim iskustvom na radiju i na televiziji. Zaokuplja ga i intrigira poticanje kreativnog okruženja u tvrtkama u kojima je poslovna suradnja kronično narušena. Posljednjih godina drži seminare na tu temu, a posebno je zapaženo njegovo predavanje „Kako s idiotima na poslu?“

Riječ autora:

"Nevjerojatno je mnogo knjiga o odnosima između vodstva i zaposlenika, ali nema gotovo ničega o međusobnim odnosima kolega i zabrinjavajućih razlika koje se javljaju na radnom mjestu. Prilično iznenađujuće, s obzirom na to koliko se ljudi diljem svijeta nosi s iritantnim kolegama i nezgodnim odnosima na poslu.

Ovo nije stručna akademska literatura, već praktični priručnik s klasifikacijom tipova kolega koje će mnogi prepoznati. Nedvojbeno zabavno štivo ali i utješan dokaz da ima ljudi kojima je i gore nego vama. Stoga u ovoj knjizi opisujem i sretne rasplete koji su situaciju okrenuli u suprotnom smjeru, u kojima ljudi na kraju promijene mišljenje o beznadnom kolegi, ali i o sebi samima. Sretno!"

U nastavku pročitaj više o svakom od tipova.

PRIMADONA

Neki jednostavno nikad nisu zadovoljni. A posebno primadone. Neovisno o tome koliko truda uložite, nikad nije dovoljno. A to je iritantno i iscrpljujuće. Čak i kad znate da ste to što ste obavili na poslu obavili vrlo kvalitetno, kod ovakvog tipa kolege nikad nećete vidjeti nikakvu reakciju. Ljestvica je postavljena tako visoko da je nitko ne može preskočiti. Osim same primadone.

SVEZNALICA

Sveznalice mrzimo i doma i na poslu. Osobe koje se ponašaju kao da znaju sve i kao da su u svemu puno bolji od ostalih. Njemačka verzija „Besserwisser“ već je desetljećima uvriježena i u norveškome, a koristimo i engleske izraze „smartass“ i „know-it-all“. Prema mojem istraživanju, sveznalica suvereno sjedi na tronu najomraženijih tipova kolega s kojima dijelimo radno mjesto. To je onaj samouvjereni tip koji bez pardona i povoda drži lekcije drugima. Osoba koja, iako to nitko nije tražio, priča kako bi ili kako je što trebalo učiniti, koja narušava naše radno područje. Sveznalicu se često doživljava kao dominantnu i autoritativnu osobu, iako su mu stil i forma uglavnom upakirani u ohol nastup kakav ima jedan svemoćni ravnatelj prema malim neznalicama.

HVALISAVAC

Ništa nije tako odbojno kao hvalisavac na radnom mjestu. Ne volimo kad se ljudi hvale i iritantno je kad su puni sebe. Ili nas to isprovocira ili se samo suosjećajno nasmijemo. Samohvala se smatra priprostom i nedostojnom. A najgore je to što oni koji se puno hvale postanu ovisni o tome. Postanu, uvjetno rečeno, „hvalonarkomani“ i što manje pozornosti dobiju, to se više hvale. Ponajgori su oni koji prisvoje tuđe ideje kako bi dobili hvalu. Sve to nadilazi fizičko radno okružje.

PESIMIST

Sumoran. Kiseo. Skeptičan. Zlovoljan. Slijepo se drži pravila. Dok drugi traže rješenja, on vidi samo probleme. Ovaj tip kolege javlja se u mnogo varijanti, ovisno o tome koje su od ovih osobina zastupljenije od ostalih. U ovaj tip kolege uvrstio sam sve koji sišu energiju umjesto da je donose. Pesimist je negativna spužva koja samim svojim prisustvom upija sve hranjive tvari iz prostorije. Međutim: važno je istaknuti da se često radi o vrlo sposobnom kolegi, koji ima funkciju u svojem radnom okružju zbog toga što u svakoj situaciji razmatra i drugu stranu, što sve na poslu gleda kroz crne naočale.

MUKTAŠ

Pozadinski podaci o ovom tipu kolege nažalost nisu stigli na vrijeme jer je materijale trebao dostaviti muktaš. Stoga ništa od kratkog opisa ovog tipa.

(Duhovito, je l’ da? Ali i nije baš smiješno kad je riječ o svakodnevnom životu na poslu. Kad ste okruženi muktašima. Trebali bismo s vremena na vrijeme od šefa dobiti dopuštenje da proizvode ili usluge isporučimo uz popratni komentar: „Poštovani klijente, žao nam je što ovo nije onako dobro kako bi trebalo biti. Naime, na poslu imamo jednog muktaša koji svoje zadatke nažalost ne obavlja kako treba. Nitko ne zna što on zapravo radi. Molimo vas za razumijevanje i nadamo se da vas nećemo izgubiti kao klijenta.“)

SUPEROPTIMIST

Zar pozitivan i vedar kolega može biti iritantan? Optimist koji sve uvijek gleda sa svjetlije strane i vidi samo mogućnosti? Ali ako tome nadodam »zraka sunca« ili »cvrkutalo« pod navodnicima, to će možda malo rasvijetliti stvar. Riječ je o vedrom, poletnom i simpatičnom kolegi s kojim se nikako ne možete slagati, iako biste to možda i htjeli. A najgore od svega je što vas je možda sram što vas iritira netko tako pozitivan. Ako se požalite na nekoga na poslu ili ne želite sudjelovati u nekom društvenom događaju, odjednom ste loša osoba, za razliku od superoptimista. Onda se morate braniti, što je također iritantno!

POTKOPAVAČ

Ova osoba prisutna je na mnogim radnim mjestima. Svi mi poznajemo barem jednu takvu, samo što se nitko u trenutku introspekcije neće sam svrstati u tu kategoriju. I u tome je problem. I za radno mjesto i za ljude koji na njemu rade. Zašto je tomu tako? Odgovor leži u tome da ostali tipovi iritantnih kolega u ovoj knjizi ipak imaju mnoge pozitivne osobine, dok ih potkopavač nema.

Iz recenzija:

“Zabavna i inspirativna knjiga o onome u čemu bismo svi mogli biti bolji – suradnji!” - TOR ÅGE EIKERAPEN

“Čudesan lijek za loše poslovno okruženje.” - OLE PETTER HJELLE

