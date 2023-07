Darujemo knjigu 'Zadnje što će izgorjeti' - napetu poslasticu za sve ljubitelje trilera

Na izoliranoj farmi usred goleme ravnice zatočena je mlada žena. Čudovište koje ju je otelo drži je pod potpunom kontrolom već punih sedam godina. Kada u tim nemogućim, klaustrofobičnim uvjetima otkrije da je trudna, odluči pobjeći pod svaku cijenu. Ali njezin otmičar neočekivano zatoči još jednu ženu i čini se da su sve nade izgubljene.

Može li Jane, kako je on naziva, spasiti sebe, svoje dijete i njegovu novu žrtvu? Ili joj je suđeno zauvijek ostati zarobljena u osami, zaboravljena i ostavljena od svih?

RECENZIJE:

"Intenzivan, napet, dirljiv, strašan... jednostavno briljantan roman koji zaslužuje sve pohvale i nagrade." Lisa Jewell

"Jeziv triler koji tjera strah u kosti." Jennifer Hillier

“Uznemirujuća noćna mora s jednim od najzlobnijih zlikovaca na koje sam naišao u dugo vremena.” Steve Cavanagh

“Priča o boli i preživljavanju kada se čini da su sve nade izgubljene. Zarazan i pronicljiv triler.” Maxine Mei-Fung Chung

O AUTORU:

Will Dean odrastao je u pitoresknim selima Istočnog Midlandsa. Nakon studija prava neko je vrijeme radio u Londonu, a potom se nastanio u ruralnoj Švedskoj, usred guste šume i okružen losovima, gdje opsesivno čita i piše. Njegov debitantski roman Dark Pines ušao je u uži izbor za nagradu Not the Booker koju dodjeljuje Guardian, a Daily Telegraph proglasio ga je knjigom godine. Roman Red Snow (2019.) dobio je nagradu Best Independent Voice koju dodjeljuje Amazon Publishing Readers' Awards. Uslijedili su Black River koji je bio u užem izboru za nagradu Theakstons Old Peculier, First Born te roman Zadnje što će izgorjeti koji su prepoznali ljubitelji trilera diljem svijeta.

