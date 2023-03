Punjenje mobitela preko noći - da ili ne?

Punjenje mobitela preko noći je sigurno jer su suvremeni mobiteli opremljeni zaštitom koja sprječava preopterećenje i pregrijavanje baterije. Međutim, nekoliko faktora može utjecati na trajanje baterije vašeg mobitela, poput temperature i izloženosti mobitela neprestanom punjenju.

Idealno je punjenje mobitela kada baterija padne na 20-30% kapaciteta. Za većinu korisnika, to znači punjenje mobitela svakodnevno ili svakih nekoliko dana, ovisno o upotrebi mobitela.

Punjenje mobitela često i prekomjerno može utjecati na trajanje baterije. Dakle, ako punite mobitel prečesto, to može smanjiti ukupni vijek trajanja baterije. Uz to, baterije se brže troše pri višim temperaturama, pa ako punite mobitel na vrlo vrućim mjestima, to također može utjecati na trajanje baterije.

Ako želite produžiti trajanje baterije i osigurati maksimalne performanse vašeg mobitela, najbolje je punjenje mobitela kada baterija padne na 20-30% kapaciteta, a ne prečesto ili prekomjerno. Sada ste sigurni u punjenje mobitela preko noći, ali svakako se pridržavajte ostalih savjeta.