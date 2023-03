Ne mogu upaliti Wi-Fi na mobitelu - što učiniti?

Kada pokušate uključiti Wi-Fi na svom mobilnom uređaju, ali ne uspijevate, može biti frustrirajuće. Međutim, postoje neki koraci koje možete poduzeti kako biste riješili ovaj problem. Što učiniti kada ne možete upaliti Wi-Fi na mobitelu?

Prvo što trebate učiniti kada ne možete upaliti Wi-Fi na mobitelu je provjeravanje Wi-Fi postavki. Ovo možete provjeriti tako da odete na „Postavke“ mobitela i pronađete Wi-Fi postavke. Ako je Wi-Fi isključen, jednostavno ga uključite.

Ako Wi-Fi na mobitelu i dalje ne radi, pokušajte ponovno pokrenuti mobilni uređaj. Ovo može pomoći u rješavanju bilo kakvih problema s programskom opremom koji mogu uzrokovati probleme s Wi-Fi-jem. Ako ni to ne pomogne, pokušajte isključiti i ponovno uključiti ruter. To može pomoći u rješavanju problema s vezom između vašeg mobilnog uređaja i rutera. Ako i dalje ne možete upaliti Wi-Fi na mobilnom uređaju, provjerite ima li vaš uređaj ažurirane softverske verzije. Starija verzija softvera može uzrokovati probleme s Wi-Fi-jem. To također možete provjeriti u postavkama mobitela. Ovo su četiri brza i jednostavna rješenja za provjeru funkcionalnosti Wi-Fi-a na mobitelu.