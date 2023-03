Prisluškivanje mobitela predstavlja ozbiljnu prijetnju vašoj privatnosti i sigurnosti. Kada netko neovlašteno pristupa vašim telefonskim pozivima, porukama i drugim komunikacijskim kanalima, to može dovesti do krađe vaših osobnih podataka, financijskih transakcija i drugih povjerljivih informacija. No, kako spriječiti prisluškivanje mobitela?

Prvo što trebate učiniti kada želite spriječiti prisluškivanje mobitela je ažuriranje. Redovito ažurirajte svoj mobitel i aplikacije na njemu. Ažuriranja često sadrže sigurnosne zakrpe koje sprječavaju zlonamjerne aktivnosti. Također, izbjegavajte instaliranje aplikacija iz nepouzdanih izvora.

Drugi način za sprječavanje prisluškivanja mobitela je korištenje snažnih lozinki. Koristite snažne lozinke i dvofaktornu autentifikaciju za sve svoje račune. To će otežati neovlašten pristup vašim podacima, čak i ako vaš mobitel bude hakiran. Osim toga, možete koristiti antivirusni softver koji će skenirati vaš mobitel i otkriti zlonamjerne aktivnosti. Izbjegavajte povezivanje na javne Wi-Fi mreže, jer ove mreže često nisu sigurne i mogu biti izvor neovlaštenog pristupa vašim podacima. Ovo su tri brza načina za sprječavanje prisluškivanja mobitela.