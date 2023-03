Kako otvoriti USB bez formatiranja?

Postupak otvaranja USB-a ovisi o tome radi li se o problemima s pogreškama u formatiranju ili problemima s hardverom. Sljedeći su koraci koje možete pokušati kako biste pokušali otvoriti USB bez formatiranja.

Koristite naredbu "chkdsk" za popravljanje pogrešaka Ako vaše računalo prepoznaje USB uređaj, ali ne možete otvoriti datoteke na njemu, to bi moglo biti uzrokovano pogreškama u datotekama. U ovom slučaju, možete pokušati popraviti pogreške pomoću naredbe "chkdsk" u naredbenom retku. Da biste to učinili, kliknite na "Start" i upišite "cmd". Desnom tipkom miša kliknite na "Command Prompt" i odaberite "Run as administrator". U naredbenom retku upišite "chkdsk [ime uređaja]: /f /r" i pritisnite Enter. Nakon završetka procesa, provjerite je li USB uređaj sada ispravan.

Koristite poseban softver za popravljanje USB uređaja Ako nijedna od gore navedenih metoda ne uspije, možete pokušati s posebnim softverom za popravljanje USB uređaja. Postoje razni besplatni programi koji mogu pomoći u popravljanju oštećenih USB uređaja. Preporučujemo da prvo pokušate s "Recuva" ili "EaseUS Data Recovery Wizard" programom.

Slijedeći ove korake, trebali biste moći otvoriti USB uređaj bez potrebe za formatiranjem i izgubiti sve svoje podatke. Ako nijedan od ovih koraka ne uspije, moguće je da je uređaj oštećen i da ga trebate zamijeniti.