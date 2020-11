Znakovi da konzumiraš previše šećera i kako smanjiti njegov unos

Konstantne borbe s aknama i prištićima



Nagli rast i pad energije

Problemi s nadutosti





Česte promjene raspoloženja

Borba s karijesom je poput borbe s vjetrenjačama

Svi volimo šećer (u nekom obliku) i tko god negira ovu činjenicu - laže. Ali kako to obično biva, život je nepravedan i. Ustvari, jednom kad znaš koliko je šećer loš i na koje sve načine utječe na tvoje zdravlje, teško je gledati ga na isti način (unatoč njegovom neodoljivom okusu).Ali? Ovaj, mnogima omiljeni ugljikohidrat dolazi u mnogim oblicima, ali dva su glavna izvora:. Kada govorimo o unosu previše šećera, govorimo isključivo o dodanom šećeru.Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji , preporučena doza šećera trebala bi biti manja od 10 posto dnevnog unosa energije. Dnevnih 10 posto odgovara 7 žličica dodanog šećera. Da, šećer je nesporno ukusan i svi ga volimo, ali ako ga previše konzumiramo, može imati previše štetnih posljedica, fizičkih i psihičkih. Zapravo, samo 4 g ugljikohidrata jednake su jednoj žličici šećera u tvom tijelu, stoga pripazi na sljedeće znakove i pokušaj smanjiti dnevni unos šećera tepoput voća, povrća, orašastih plodova ili žitarica teU nastavku smo izdvojile, ali i nekoliko savjetaHrana koja sadrži dodani šećer uzrokuje porast razine inzulina i započinje proces glikacije ili vezivanja šećera na molekule proteina. Čim glukoza uđe u tvoju krv, ona pokreće niz složenih fizioloških procesa koji u konačnici mogu uzrokovati. Ovo pojačavanje inzulina na kraju može povećati aktivnost uljnih žlijezda u tvojoj koži i aktivirati upalne procese.Nažalost, to znači da je prehrana spovezana s. Ako ti smeta tvoja neposlušna koža i čini se da ti ništa od kozmetičkih proizvoda u tome ne pomaže, pokušaj promijeniti prehrambene navike. Ne savjetujemo da u cijelosti izbaciš šećer iz svog života (jer što je život bez malo slatkoće?), ali definitivno bi trebala konzumirati hranu i pića koja ne sadrže dodani šećer ili barem smanjiti njihovu upotrebu na minimum. Umjesto čokolade, posegni za jabukom, a umjesto omiljenog gaziranog pića, izaberi, primjerice,Glukoza je odgovorna za opskrbu energijom tvog tijela, zbog čega je vrlo važno održavati razinu šećera u krvi na odgovarajućoj razini. Svako odstupanje od ovoga može dovesti do. Kada jedeš slatkiše i piješ zaslađene sokove, gušterača oslobađa inzulin koji pomaže glukozi dospjeti u stanice, ostavljajući te s visokim naletom energije. Kad ciklus završi, osjetiš kakoupravo zato jerDa bi održala razinu energije, izbjegavaj jesti slatkiše i nezdrave grickalice. Umjesto toga, odluči se za. S druge strane, birajte crpi "pravu" energiju za svoje tijelo iz zdrave hrane i zdravih pića.Nadutost, vjetrovi, kao i druge probavne tegobe, mogu biti uzrokovane različitim namirnicama, a ujedna je od njih. Budući da je nadutost izravno povezana s onim što jedeš i pokušavaš probaviti, šećer ima veliku ulogu u tome. Ako se šećeri loše apsorbiraju u tankom crijevu, ući će u debelo crijevo gdje šećer obično djeluje poput bakterija koja stvara plin.Previše šećera može dovesti do, stoga pokušaj izbjegavati hranu i pića s dodanim šećerom te umjesto toga ciljaj nau njihovom prirodnom izvoru, poput cjelovitog voća i povrća, ali i 100% voćnih sokova Osim promjene šećera u krvi, šećer može utjecati i na neurotransmitere u mozgu koji reguliraju tvoje raspoloženje. Baš kao i kod energije, u početku ćeš se osjećati bolje i sretnije, ali nakon naglog rasta, slijedi nagli pad te. Najbolji način za stabilizaciju šećera i raspoloženja u krvi je veći unos hrane kojoj je potrebno više vremena za probavu, poputDa je šećer, vjerojatno si već znala. Kada šećer dospije na tvoje zube, on 'hrani' bakterije plaka koje su već prirodno tamo, proizvodeći kiseline koje se troše na zubnoj caklini, što na kraju dovodi do karijesa.koju dobivamo iz gaziranih i sportskih napitaka, a koji oboje uništavaju zubnu caklinu. Baš zbog toga uvijek radije posegni za vodom ili negaziranim napitcima s prirodnim šećerima.Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partnerom Juicy.