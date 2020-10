Treći tjedan izazova bez šećera: Ne ide sve po planu

Noćas sam dugo ostala budna. Zagledala sam se u neki film na TV-u i više nisam mogla zaspati. U tri ujutro osjećala sam se kao da je podne. Tumarala sam po stanu i u nekoliko navrata otvorila hladnjak - da vidim ima li što novog u njemu i kako je majoneza... Na sreću, majoneze nije bilo (udomila sam ju prošli tjedan kod susjede).Nakon zadnjeg posjeta hladnjaku pozdravila sam društvance u kuhinjskom ormariću i na kauč "izvela" onu staklenku s čokoladnim namazom i čašu mlijeka. Samo ću reći da nisam stala na mirisanju... Staklenka se u kuhinju vratila upola lakša, a ja sam u krevet otišla ljuta.Nakon tri tjedna pokleknula sam i to bezveze. Nisam pala na desertu neke fine večere ili belgijskoj bombonijeri kojoj sam neki dan teška srca odoljela kod mojih, pokleknula sam u gluho doba noći, slomio me čokoladni namaz, na žlicu...Shvatila sam da sam slistila pola staklenke iz čiste dosade i idući put ću pokušati prevenirati takvu glupost zamjenama za šećer i samorefleksijom.(FOTO: Sven Bulava)U protekla tri tjedna koliko ne jedem šećer primijetila sam nekoliko pozitivnih promjena. Počet ću od one koju sam netom spomenula - okusni su mi pupoljci postali preosjetljivi na šećer. Čokoladni namaz noćas mi je bio presladak, štoviše osjetila sam u ustima samo slatkoću, ništa drugo.Umjesto toga jedem povrće i meso, ali i voće koje mi prije nije bilo ni na kraj pameti. Sada ga želim jest i, nećete vjerovati, ali zaista uživam u jabukama (onima iz redakcije), borovnicama i narančama. Već mi se danima jedu jagode, no kako im nije sezona, želju utažujem stopostotnim prirodnimkoji je prava zdrava poslastica.Za razliku od nektar sokova od jagode ostalih proizvođača, koji su ustvari kaša od jagoda pomiješana s vodom i šećerom ili ponekad čak i umjetnim sladilima,, u kojem dominira okus jagode dok jabuka i grožđe služe kao prirodni zaslađivači.(FOTO: Sven Bulava)I vaga me iznenadila. Pokazala je brojke koje mi se sviđaju. Na ovom polju nisam očekivala pomake u tako kratkom vremenu. Skinula sam dva kilograma, bez ikakvog napora. Osobito mi se sviđa što se otopio višak oko struka.Eto toliko zasad. Ostaje mi još sedam dana izazova. Da vidimo što me čeka.Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partneromprema najvišim uredničkim standardima.