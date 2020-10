Odlučila sam se konačno 'skinuti' sa šećera i imam odličnog saveznika za to!

Jedna od mojih najvećih slabosti su slatkiši. Volim čokolade svih vrsta i oblika, a isto tako i kolače. Ručak ne mogu zamisliti bez deserta, a kavu bez komadića čokolade. Kad nema nijedne druge, dobra je i ona za kuhanje. Štoviše, najslađa... Već sam nekoliko puta pokušala prekinuti ovu dugogodišnju toksičnu vezu, no svaki put bih se vraćala šećeru i on meni u obliku zametnutih bombona u torbici, bombonijere koju sam dobila na poklon ili keksa i kolača u redakcijskoj kuhinjici kada kolegice časte za rođendan.



Odlučila sam ovog puta doista završiti sa šećerom, odnosno svesti ga na minimalnu, prihvatljivu količinu. Kroz četiri tjedna, koliko sam si dala za 'odljubljivanje' od svoje slatke napasti, bilježit ću kroz što prolazim. Bude li apstinentskih kriza, prijavit ću vam ih, pokleknem li, priznat ću vam, odolim li šećeru - pohvalit ću se. Na kraju ću, naravno ako izdržim bez šećera, napisati osjećam li razliku otkad ga ne jedem te što se promijenilo u ova četiri tjedna. Na portalu Žena.hr pratite mini dramu/akciju/komediju u kojoj smo glavni junaci slatka napast i moja malenkost.



(FOTO: Sven Bulava)



Nezdravih navika teško se riješiti najviše zbog toga jer nam čine zadovoljstvo, a što je bolje od ugode i to baš u trenutku kada nam treba? Najveća zamka krije se u tome što nezdrave navike imaju instant djelovanje. Pojedemo li kolače, istog trena ćemo se osjećati bolje, ali jedemo li ih svakodnevno, dugoročno će nam napraviti štetu u organizmu (rafinirani šećer je baza brojnim kroničnim bolestima poput dijabetesa tipa 2, povećava upale u organizmu, hranie kandidu).



Otkad znam za sebe volim jesti slatko, osobito čokoladu ili još gore - neki čokoladni namaz, ali na žlicu. "Presijecam" ga mlijekom i tako mogu pojesti cijelu teglicu, a da ni ne primijetim. Staklenka će ostati za ajvar (bar neke koristi od proizvoda punog šećera).

Već sam nekoliko puta pokušavala izbaciti šećer iz prehrane, no nije mi polazilo za rukom. Čim bih si uskratila slatko, postajala bih opsjednuta njime i jela ga u još većim količinama, no inače. Voće nije moglo zadovoljiti moje potrebe za slatkišima. Uopće ga nisam jela. Ponedjeljkom bih na posao uzela jabuku, odlučna da svaki dan pojedem barem jednu, umjesto čokolade, ali bih je u petak vratila kući - nešto stariju i s petodevnim iskustvom "rada" u redakciji.