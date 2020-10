Drugi tjedan izazova bez šećera: Upoznaj sva lica svog neprijatelja

Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partnerom Juicy prema najvišim uredničkim standardima.





Iza mene je i drugi tjedan u kojem odolijevam slatkome. Otišla sam korak dalje i izbacila šećer iz kave. Mislila sam da će mi ovo biti kompliciranije jer su jutarnje navike posebno teške za korigiranje (izvodimo ih u polusvjesnom stanju, dok se još nismo razbudili. Automatski pristavljamo vodu, stavljamo u nju šećer dok nam je u ustima četkica za zube...), no nije mi bilo teško odreći se slatke kave.Kombinacija crne kave ipokazala mi se idealnom za početak dana.Nije ni čudno da su svježe cijeđeni sok od naranče i aromatična crna kava neizostavni dio doručaka u romantičnim filmovima, ali i onih hotelskih. Odsad se i ja budim filmski.(FOTO: Sven Bulava)Ne znam zbog čega... neka se nađe. Valjda još uvijek ne vjerujem sebi.Grickalice i čips (da i u čipsu ima šećera), paštete, majoneza, kečap, hrenovke, kutija keksa, karamele, čokolada i dva voćna jogurta - sve sam to stavila u vrećicu i proslijedila susjedi. Ono što je bilo otvoreno pojela sam kroz tjedan jer hranu ne bacam.Obrisala sam prašinu s polica i kuhinjskih ormarića, a u hladnjaku je sad bilo mjesta za nove namirnice. Prije, no što sam otišla u dućan, na internetu sam potražila informacije o aditivima te skrivenim šećerima (ova napast ima tisuću lica - čitaj naziva) koji se nalaze u brojnim proizvodima, u namjeri da kupim što zdraviju hranu.Zapamtila sam da namirnice na čijim je deklaracijama šećer naveden kao jedan od prva tri sastojka - ostavim na policama. Isto tako, da izbjegavam one prehrambene proizvode koji sadrže više od jedne vrste šećera te da se vodim pravilom - što je kraća i jasnija deklaracija, to je proizvod kvalitetniji.Kući sam se vratila s vrećicom punom svježeg voća i povrća, cimetom, sirovim kakaom i štapićima vanilije, zobenim pahuljicama i grožđicama te stopostotnim Juicyem od naranče koji mi je već postao neizostavni dio jutarnje rutine, a kupila sam iOsim ovih zdravstvenih benefita, ananas ima fantastičan okus i volim ga popiti kad god mi treba osvježenje (i šećer, da se ne lažemo).(FOTO: SVen Bulava)Cimet, kakao i vaniliju uzela sam jer jelima daju slatkoću, kakao me podsjeća na čokoladu, a osim toga su nutritivno bogati.Cimet i sirovi kakao obiluju antioksidansima koji su u ovo doba godine ključni za jak imunitet. Želite li prezimiti bez gripe i prehlade te smanjiti rizik od Covida 19, koristite ih redovito u svojim jelima.Možete početi već s doručkom - zobene pahuljice u koje ste stavili narezanu jabuku i grožđice začinite kakaom u prahu i cimetom. Dobit ćeš nutritivnu bombu koja je pritom i vrlo ukusna.Ono što sam primijetila u drugom tjednu apstinencije od šećera je da sam ipak malo opsjednuta istim. Da nisam, ne bih se s toliko žara bacala na generalno čišćenje kuhinje (tko uopće voli čistiti?), proučavanje deklaracija i traženje zamjena za isti. Ali, zadovoljna sam.