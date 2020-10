Četvrti tjedan izazova bez šećera: Najveća kušnja je preda mnom

PMS. Postoji li veća kušnja od ove, za žene koje žele prestati jesti šećer? Ne bih rekla. Jednom u mjesecu sjedam u slastičarnicu, naručujem dvije baklave i espresso. Trebaju mi isto koliko i žednome voda. Ne pretjerujem. Osim toga, jutarnja slatka kava tada mi posebno godi.Ovog perioda sam se najviše bojala i bila sam prilično sigurna da ću posustati, no nisam. Čak nisam ni posegnula za onom staklenkom čokoladnog namaza.Za PMS sam se strateški pripremila. Iz kuhinjskog sam ormarića izvadila cimet, kakao, datulje i grožđice i stavila ih na vidljivo mjesto. Kupila samte jedan Juicy od višnje. Da se nađu pri ruci. Za svaki slučaj.(FOTO: Sven Bulava)Ta dva tri dana PMS-a jela sam zobene pahuljice s kakaom i cimetom, u njih dodavala grožđice, uz njih pila voćne sokove. Čak sam napravila i štrudlu od jabuka s cimetom, bez šećera. Bila je fina i fantastično je mirisala. Jela sam banane s kakaom i medom, a kad god bih prošla kroz kuhinju, uzela bih datulju.Bijeli šećer nisam jela. Čak ni simptomi PMS-a nisu bili izraženi. Štoviše, nije ih ni bilo.U konačnici mogu reći da rafinirani šećer ne planiram vratiti u kuhinju (osim u posebnim prilikama kad radim kolače. U neke jednostavno ide stari dobri kristal, a ne egzotične smeđe inačice) jer sam u ova četiri tjedna na svojoj koži osjetila koliko mi je lakši život bez njega.Ponovit ću: jedem puno manje kruha, a tjesteninu nisam uopće okusila u protekla dva tjedna.Okusni pupoljci kao da su procvjetali -U četiri tjedna smršavjela sam tri kilograma. Možda izgleda puno, no šećer za sebe veže vodu.Koža mi je blistavija i izgleda odmorno, a i ja se tako osjećam. I ona na bedrima u puno je boljem stanju, celulita je vidno manje.U dućanu se osjećam kao u knjižnici... Idem od police do police, čitam deklaracije. Onaj proizvod koji me privuče štivom, kupujem.(FOTO:I na kraju, brže trčim. Možda vam se to ne čini kao važna stavka, no mene jako veseli jer sam se 'navukla' na trčanje. Osjećam se laganije i poletno, što zasigurno pridonosi rezultatu.Mogu zaključiti da je ovaj izazov bio pun pogodak. Ne planiram se u potpunosti odreći omiljene mi čokolade, no niti mi ne pada na pamet pojesti je odjednom cijelu, što sam prije radila. Kockica, dvije ili red bit će sasvim dovoljni s vremena na vrijeme.Život je sladak i bez šećera!Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partneromprema najvišim uredničkim standardima.