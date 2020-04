Trener Vedran Spevan napravio je primjer kućnog treninga i objasnio kako ostati u formi

Oblikuj svoj trening

Ukoliko sami radite svoj trening, pridržavajte se standardnog obrasca: zagrijavanje - trening - istezanje. Na taj način ćete pripremiti tijelo za fizički napor, a na kraju istegnuti mišiće kako bi se tijelo opustilo. U samom treningu bi bilo najbolje da za svaki dio tijela odradite po nekoliko vježbi kako biste prošli cijelo tijelo i podjednako opteretili mišiće.

Primjer kućnog treninga

Ovo je primjer jednog kućnog treninga za vježbače koji su u početnom ili rekreativnom stadiju. Ukoliko ste uhodani ili napredniji vježbač, svoj trening već i sami znate dodatno začiniti, dodati više raznolikih vježbi i rekvizita te iskoristiti sve ono što ste naučili na treninzima s trenerima.

ZAGRIJAVANJE - oko 5 min

Rotirajte sve zglobove u svim smjerovima laganim kruženjima, od vrata, ramena i ruku, preko kukova do nožnih zglobova. Zatim ubacite vježbe u laganom intenzitetu, poput laganog skipa i trčanja na mjestu, kombinacije čučnjeva, jumping jackova, lagani skokovi u stranu kao da preskačemo vijaču i slično, a kojima ćemo zagrijati tijelo i podignuti puls.

TRENING

Čučnjevi 16 ponavljanja

Iskoraci 12 ponavljanja na lijeva noga pa jednako na desnu

Čučanj uz odraz u vis 8 ponavljanja

- Napravite pauzu 1 minutu pa ponovite sve još 2 puta

Biceps pregib - 10 ponavljanja

(Ukoliko nemate bučice, uzmite dvije boce vode od 1 do 2 litre, ovisno kako vam odgovara

Triceps pregib iza glave - 8 ponavljanja

(Jedna boca od 2 litre će savršeno poslužiti za ovu vježbu)

Podizanje boca iznad glave s ramena - 10 ponavljanja

- Napravite pauzu 1 minutu pa ponovite sve još 2 puta

Trbušnjaci 12 ponavljanja

Bočni plank na podlaktici 30 sekundi svaka strana

- Napravite pauzu 1 minutu pa ponovite sve još 2 puta

Leđnjaci uz podizanje gornjeg dijela tijela - 10 ponavljanja

Leđnjaci uz naizmjenično podizanje ruku i nogu (plivanje) - 15tak sekundi

- Napravite pauzu 1 minutu pa ponovite sve još 2 puta

Plank izdržaj 3 puta po 45 sekundi uz 15 sekundi pauze između

ISTEZANJE - 5 do 8 minuta

Dobro istegnite cijelo tijelo, kako bi se tijelo opustilo, a mišići se vratili u svoj prirodni položaj, tj da spriječimo grčenje. Istezanju uvijek posvetite dovoljno vremena jer osim što ćete imati fizičkih benefita, imat ćete i onih psihičkih. Pustite neku laganu opuštajuću glazbu i nek vas ona vodi kroz samo istezanje, opustite se i smirite tijelo i um. Tih nekoliko minuta će blagotvorno djelovati na vas te ćete biti spremni za sve zadatke koji vas očekuju kod kuće.





Hranite se zdravo

S obzirom na osjetno smanjeno kretanje i povećan unos hrane (imamo više vremena za kuhanje te jedemo čak iz dosade), bilo bi poželjno trenirati barem tri puta tjedno po sat vremena kako bismo osjetili i vidjeli učinke tih treninga.

Što se same prehrane tiče, sada konačno imamo vremena za kuhanje i možemo paziti kako ćemo, što i koliko jesti. Birajte što više voća, povrća i neprerađenih sastojaka. Hranite se raznoliko, ali i smanjite porcije, neka obroci budu raspoređeni tokom cijelog dana, a tanjuri šareni. Ukoliko vaši ukućani ne prate vaš ritual, pokušajte razdijeliti svoje od njihovih obroka, ponajviše radi količine hrane koju ćete unijeti. Obroke uskladite s treninzima količinski i vremenski te ostanite u svojoj rutini i doslijedni svom naumu i cilju.

Imajte svrhu radi koje želite vježbati, bilo da se radi o održavanju forme ili vjenčanje prijateljice najesen pa želite izgledati lijepo u novoj haljini. Koji god vaš razlog bio, ostanite čvrsti i dosljedni, rasporedite treninge tokom tjedna u neko okvirno ili fiksno vrijeme kako biste u glavi imali misao da vas čeka neka obveza i na taj način ćete se lakše natjerati da taj trening i odradite. Ostanite u kontaktu s prijateljicama i potaknite se na zajedničko vježbanje putem video poziva ili se pohvalite jedna drugoj što ste sve odradile. Bit će puno lakše i ostat ćete vedrog duha i pune motivacije. Nakon što ovo sve prođe, ponosno ćete izaći među ljude i biti u formi, mentalnoj i tjelesnoj. #ostani doma

Životne nas situacije i događaji ponekad iznenade, nekad dobro, nekad loše. Trenutno se nalazimo u jednoj realno lošoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom, no to ne znači da je vrijeme za očajavanje i paniku. Ono što je potrebno u ovoj situaciji jest da čuvamo sebe, ali i druge oko nas te da se posvetimo stvarima kojima do sad nismo pridavali dovoljno pažnje.Kako je većina nas posljednjih nekoliko tjedana ostala doma kako bismo spriječili širenje zaraze, mnogi ne znaju što bi sami sa sobom, osim onih koji rade od kuće, naravno. U neku ruku, ovo razdoblje je odlično za odmor od svega, odmor za duh i tijelo od svih stvari kojima smo inače bili izloženi, a uzimali su nam energiju. Dakle, ova trenutna izolacija može pojedincima služiti kao svojevrstan reset uma i tijela.Najteži je bio prvi korak i dolazak na trening, no s vremenom se taj dolazak na treninge pretvorio u rutinu. S obzirom da su trenutno sve teretane i fitness centri zaključani, ostaje nam opcija treninga u prirodi ili kod kuće. Najbitnije od svega je zadržati rutinu i ostati aktivan. Na taj način ćemo održavati formu, ostati u kondiciji, a sam povratak u teretane i fitness dvorane će nam biti puno lakši i jednostavniji te ćemo bez problema moći samo nastaviti s treninzima.Otkad su teretane zatvorene, a treneri ostali bez svog mjesta za rad, društvene mreže su preplavljene raznim vrstama treninga i vježbi. Ovo je idealno vrijeme da iskoristite taj potencijal društvenih mreža i potpuno besplatno trenirate uz razne savjete i video treninge. No, ukoliko vam fali netko da vas tjera, usmjerava i motivira, onda svakako potražite trenere koji svoje treninge prenose uživo putem interneta, bilo video pozivom jedan na jedan ili putem video konferencije kojoj se istovremeno može priključiti više vježbača s kojima dijelite isti trening. Mogućnosti su nebrojene, a na vama je odabir.Najčešće pitanje svih onih koji žele vježbati kod kuće, a ne znaju kako, jest odakle uopće početi. Najbolje je savjetovati se s nekim od trenera putem društvenih mreža. Mnogi treneri održavaju svoju zajednicu vježbača na način da daju savjete, vježbe, pa i cijele treninge besplatno ili uz naknadu nižu od same članarine u teretani. Na taj način svi ostajemo povezani, širimo pozitivnu energiju, ostajemo u formi i "normalni".