Psihoterapeuti otkrili kako je posve normalno osjećati ove emocije usred pandemije koronavirusa

U posljednjih mjesec dana svijet se promijenio, a zbog. Mnoge su države proglasile karantene, a i većina naših građana posljednjih nekoliko tjedana provelo je unutar svog doma.Iz korijena smo doslovno preko noći trebali promijeniti svoje svakodnevne navike.I dok su se mjere lagano počelo popuštati kako bi se život mogao vratiti u 'normalu',koje će ova pandemija ostaviti ne samo na gospodarstvo, već i na mentalno zdravlje ljudi.Mnogi psiholozi smatraju kako je puno veća opasnost od utjecaja korone na psihičko zdravlje ljudi, nego od samog virusa i eventualne zaraze. Proces gospodarskog oporavka trajati će dugo, a mnogi se boje za vlastitu budućnost.

Usred svega što nas je snašlo, posve je normalno osjećati bujicu raznih emocija kao što su strah, bijes, tuga, ljutnja… Svima nam se kroz glave vrte slična pitanja, a sve veći broj ljudi usred ove pandemije zatražilo je i pomoć psihologa.Psihoterapeuti su otkrili probleme i emocije s kojima se sada suočava velik broj ljudi i tvrde da je to usred ove situacije posve normalno i uobičajeno stoga nema razloga biti zabrinut ili misliti da nismo normalno ako se osjećamo na ovaj ili onaj način.Neke od najčešćih emotivnih stanja koje je sada posve normalno osjećati otkrivamo u nastavku.Bez obzira na to radiš li od doma ili si trenutno na prisilnom godišnjem odmoru, možda misliš da bi se trebala osjećati odmornije, u usporedbi s onima koji su, kako se kaže, na prvoj crti obrane. Iskustvo psihologa pokazalo je da se čak i oni koji rade od doma usred ove pandemije mogu suočiti s 'burnoutom', s obzirom na to da nam je potrebno puno energije i psihičkog napora da bismo se prilagodili novonastaloj situaciji.