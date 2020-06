Iskoristile smo sjajnu dm-ovu promociju za lipanj, obnovile šminku i isprobale novi look za ljeto

bio je dovoljan mamac da pobacamo staru šminku te kupimo novu i isprobamo 3 nova looka.

Ines: Izbjegavam šminku kad god je moguće, ali ova se sjenila čak i meni sviđaju



Anita: Volim isprobavati novu šminku, ali najdraži mi je bezvremenski 'cat eye' look

Ana: Svoj jednostavni make up ovo ljeto zamijenila sam suptilnim, ali ženstvenim nijansama ružičaste









Svaka žena je posebna i na svoj način drugačija to smo sigurno puno puta čule. A svaka ima i svoj način odijevanja, ali i šminkanja i to je zapravo čar svega. I dok možda ni jedna od nas koje radimo na ženi.hr ne zna konturirati lice i nanijeti umjetne trepavice, znamo prepoznati kvalitetu. Upravo zato nas je oduševilaNaime, sve znamo koliko je bogata ponuda dekorativne kozmetike u dm-u, no kada za kupnju iste nude 15 puta više bodova našto znači da već pri sljedećoj kupovini možemo uštedjeti,Nakon što smo potrošile više od 100 kuna na dekorativnu kozmetiku, svaka je dobila i zgodnu trajnu torbukoju ćemo rado nositi, baš kao i 3 posebna ljetna looka.Kao netko tko vrednuje vrijeme provedeno u sportskim aktivnostima više no bilo što drugo i kao netko tko pri tome stavlja naglasak na praktičnost i funkcionalnost,S dva treninga dnevno, a kako sam oduvijek bila blagoslovljena s poprilično zavidnim tenom, nanošenje slojeva i slojeva pudera, rumenila i korektora nikada nisam smatrala ni potrebnim.S obzirom na takve okolnostikoje prvi puta susreću lažni ruž za usne. Za posebne prilike potencijalno ću nanijeti maskaru i neko sjajilo u neutralnoj ružičastoj nijansi i to je sve donedavno bioIpak, oduvijek sam pomalo željela da se moje šminkerske vještine izbruse pa sam se sadaTako samna odjelu dekorativne kozmetike pronašla idealnute sam tako opremljena krenula u stvaranje svog prvog dorađenijeg evening make up stylinga.sadrži 15 sjenila u različitim tonovima, a meni su se posebno svidjela ona s lagano šljokastim sjajem. Uz sjenila sam kombinirala i dobro poznatu. Uz kompaktanspjela sam postići malo naglašeniji make up look koji i dalje nije zahtijevao previše truda i vremena.Tako samuz šminku koja nije teška, ne zatvara pore i lako se skida. Uz ovo otkriće možda ću češće za večernje izlaske posegnuti u svoju kozmetičku torbicu i poigrati se s make up-om.Velika sam zaljubljenica u šminku još od malih nogute sam kao djevojčica često promatrala majku kako svakodnevno nanosi novu boju ruža ili svjetlucavo sjenilo. Kako sam oduvijek bila i vrlo znatiželjno dijete, ponekad bi mi dopustila da se i sama iskušam u makeup-u no to bi gotovo uvijek završilo urnebesnim kreacijama.Kombinacija cat eye tuša za oči i crvenog ruža postala je hit još tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća, a obožavaju ga žene diljem svijeta i danas. Prvi pokušaji nanošenja tuša za oči mogu biti pomalo nespretni, ali jednom kada sam svladala tehniku, gotovo da ne prođe dan da ga ne koristim.Sve djevojke koje imaju mješovitu kožu lica razumjet će kada kažem da je pronaći savršen tekući puder gotovo nemoguće. Nos kojim šminka traje cijeli dan, bez pojave neželjenog sjaja. Kako bi osvježila lice, ispod očiju volim nanijeti malo korektora, a moj omiljeni je. U ljetnim mjesecima highlighter je uz rumenilo nezaobilazan dio moje rutine. Volim koristitijer su vrlo pigmentirani, a uz njih dolaze i vesele ljetne nijanse sjenila za oči.Kada je podloga gotova, na scenu dolazi zvijezda moje makeup rutine – tuš za oči.savršen je za ljetne dane, a koristim ga čak i kada idem na plažu. Uz tuš odlično pristaje dobra maskara, a pravo otkriće za mene je nova. Jednim okretom ovalna četkica postaje kompaktnija i time dobijem ne samo volumen, nego i odličnu duljinu trepavica.Kako volim živjeti 'sto na sat', važno mi je da moj makeup traje cijeli dan. Zato sam odabralaza usne s kojim mogu cijeli dan neometano piti, jesti, pa čak i ljubiti se bez brige da će nestati s usana. A kako bi cijeli look ostao postojan, fiksiram gas mirisom ruže i guave.Najbolji dio ovog makeup looka je to što ga mogu nositi na druženje s prijateljicama, na posao, ali i za nešto posebnije, večernje prilike. Osim toga,. Za mene je to pravi ljetni hit!Kad je make up u pitanju, držim se one, alii malo više girly. Kad je odjeća u pitanju, volim sve boje, ali na licu nosim samo njih nekoliko jer moj se make up, bez obzira o prilici, sastoji od BB kreme, crne maskare, olovke za obrve i labela u boji.Ipak, to ne znači da ne volim vidjeti lijepo (ali umjereno!) našminkano lice, već ga ja sama ne znam postići a oduvijek sam bila previše lijena da bih uopće pokušavala.Međutim, karantena je učinila svoje i kad je prošlog vikenda na red došla prva svadba ove godine, ali i moj prvi pošteni izlazak među ljude u posljednja tri mjeseca, odluka je pala.. Ružičastu sam izabrala jer smatram da samo mali dašak ove vesele boje unosi romantiku, svježinu i jedinstvenost u cijeli make up look.Odabrala sam nekoliko proizvoda koje dosad nisam kupila, ali i nekoliko dobro poznatih klasika iz svoje kozmetičke torbice. Tako sam svoju košaricu napunila prekrasnomkojeg sam oduvijek htjela probati,(bingo!),, novomkoje inače koristim te šećerom na kraju -koji je bio u fokusu mog make up looka.Nije bilo tako teško kako je izgledalo, jer uz dobre proizvode i par YouTube tutoriala napokon sam unijela malo boje u svoju beauty rutinu.Ana, Ines i Anita svoj su jedinstveni idealni ljetni look kreirale uz pomoć dekorativne kozmetike koju možeš pronaći na policamaSadržaj je nastao u suradnji s dm-om.