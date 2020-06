Bogatstva Jadrana na dlanu: Pet hrvatskih otočića koje bismo ovog ljeta mogli posjetiti

Jadranska je obala jedna od najljepših u Europi, ali i svijetu, a mi smo pravi sretnici što živimo u zemlji s toliko raznolikim prirodnim ljepotama.- Hrvatska ima sve što je potrebno za odličan ljetni odmor.S obzirom naa koja je zarobila cijeli svijet i zatvorila granice mnogih država, ovogodišnje će ljeto biti značajno drugačije od prošlih.gradova Dalmacije. Iako bi to mogao biti snažan ekonomski udarac za našu ekonomiju, nije sve tako crno, jer ćemo sadaHrvatska ima više od, a mi ti u nastavku donosimokoji nude bijeg od stvarnosti. Divne plaže, plavo more, miris mediteranskog bilja i obilje sunca - može li bolje? Počni stoga planirati svoj godišnji i u obzir svakako uzmi ove naše prijedloge.Maleni otočić Iž okružuje deset drugih otočića, a najveći među njima je Knežak.Veli Iž tako ima sačuvanu staru jezgru, a u središtu mjesta je obnovljenaUz to, kulturna ponuda otoka Iža sadrži i bogatu etnografsku zbirku u kojoj zaljubljenici u povijest mogu vidjeti autentične primjerke iške keramike i tradicionalne lončarije.Upravo zbog toga koliko je miran i malen,j, pa se tamo već više od deset godina svakog ljeta održavaju yoga i meditacijske radionice. Uz sve to, Iž ima ikoje će oduševiti svakoga tko ih posjeti.