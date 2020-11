Black Friday stiže: Saznaj sve o najboljem danu za šoping

Bez obzira jesi li jedna od onih koja često surfa po webshopovima i traži najpovoljnije opcije ili ona koja 'poklika' stvari u košaricu i potom odustane, ili si ipak jedna od onih koja prezire šoping - nekako smo sigurne da dobar popust nećeš odbiti.Zato nas u redakciji, ali koliko čujemo i mnoge naše prijateljice, veseli petak, 27. studenog. O.K., super je što nije petak 13., posebno jer je vrijeme za još jedan Black Friday ili, kako se kod nas najčešće naziva - Crni petak.Ovaj moderni praznik šopinga korijene vuče iz SAD-a. Petak je to odmah nakon američkog Dana zahvalnosti, koji se slavi posljednjeg četvrtka u studenom. U Americi je to dan kada možeš uloviti različite predmete snižene i do 90 posto. Sigurno se sjećaš snimki horde ljudi koja utrčava u najveće šoping-centre kako bi uspjela uloviti televizor snižen s 1000 na 100 dolara.No, posljednjih godina, Black Friday je itekako popularan i u Europi, kao i kod nas. Ove godine smo sigurni kako će slika šopinga biti ponešto drugačija. Naime, zbog koronavirusa, većina će se odvijati online.Samo nekoliko klikova, sigurno plaćanje i voila! željeni predmet po sniženoj cijeni je tvoj i uskoro će stići na adresu. No, i ovaj put treba biti pažljiv. Jedno je sigurno, uvijek treba provjeriti stranicu s koje se kupuje. Dakle, obavezno obrati pažnju na naziv stranice, je li u skladu s proizvodima koje nudi, ali i ima li secure payment metodu za plaćanje.Mi u redakciji već danima surfamo po stranicama, kako onim domaćim, tako i stranim, u potrazi za najboljim popustima. Mnogi trgovci već neko vrijeme imaju kao 'Black Friday presale', što znači da su dio asortimana već snizili, no prava sniženja se očekuju u četvrtak i petak.Mango outlet već sada ima rasprodaju do 60 posto pa tako možeš ugrabiti popularni teddy kaput za 259,90 umjesto 699,90 kuna, ili pak haljinu koja je sada 180 kuna dok je nekad bila 449 kuna. Definitivno se isplati pročešljati njihovu ponudu.Švedski brend HM čitav tjedan ususret petku ima različite akcije. Na njihovoj stranici se možeš preplatiti na obavijesti o svim akcijama, iako zasad kriju što će točno biti na sniženju, koje će kod njih trajati do ponedjeljka 30. studenog. Poznato je tek da će kod njih Black Friday popusti biti već od srijede, 25. studenog i da najavljuju najveće sniženje dosad. Koliko će biti, možemo samo nagađati, a vrijedit će u trgovinama i online. Nadamo se da će biti na cjelokupan asortiman, pa je to idealno vrijeme i za riješiti božićne darove. U ponedjeljak, 30. studenog je Cyber Monday, a tada će popust vrijediti samo online tako da skuhaj kavu i odmah ujutro provjeri ponudu.Black Friday bi mogao biti i odlična prilika da si priuštiš neki dizajnerski komad koji već dugo želiš. Dok će neki reći kako nije vrijeme za kupnju skupih dizajnerskih krpica, drugi podaci sugeriraju upravo suprotno. Naime, prema nedavnom istraživanju, u ovoj koronakrizi porasla je prodaja skupih, no vječnih klasika, poput kožnatih torbica. Primjerice modna kuća Gucci povećala je cijene kožne galanterije za 9% i dalje im odlično ide, baš kao što su to napravili i Louis Vuitton i Chanel, čije su torbice itekako skupe, no i oni koji ih imaju, tvrde da su gotovo vječne.Jedna od stanica za kupnju dizajnerskih 'stvarčica' svakako je Farfetch. Ondje je doista širok popis proizvoda koje možeš kupiti. Nagađa se kako će Farfetch i ove godine sudjelovati u Crnom petku. Lani ovaj svjetski poznati i provjereni webshop nije spustio sve cijene, već je ponudio dodatnih 30 posto na već sniženi asortiman. Dobra ideja bi bila unaprijed 'pročešljati' njihovu ponudu i staviti u košaricu, onda u petak samo poklikati sve i uz pomoć nekoliko klikova i sigurne kupnje kupiti ono što želiš.Foto: UsplashMnogi na Black Friday čekaju popuste kako bi opremili svoj dom. To je, ako se nas pita, itekako dobra ideja. Čak i ako su pojedini proizvodi sniženi samo 20 posto, taj popust je značajan na visoke cifre. No, zasad ne znamo točno što bi se sve moglo naći na popisu sniženja. Primjerice, Svijet medija, najavljuje kako će s Black Friday rasprodajom započeti već u četvrtak i trajat će do ponedjeljka, koji mnogi nazivaju Cyber Monday. Objavili su i kako će se na popustu naći brendovi poput Sonyja, Samsunga, ali i LG, JBL, Nikon, Canon, HP, GoPro, Philips, DeLonghi, Kenwood, Gorenje, Bosch, KitchenAid, iRobot, Garmin, Suunto, PlayStation i mnogi drugi.Objavili su tek da će rasprodaja biti i online i u poslovnicama, što svakako pozdravljamo jer nam je draža opcija 'klikanja' iz vlastitog doma, nego čekanje na hladnoći ispred trgovine. Bilo kako bilo, nadamo se da ćeš uhvatiti baš ono što želiš i to po prihvatljivoj cijeni jer definitivno svi volimo popuste, koliki god bili, pogotovo kad uhvatiš nešto što doista trebaš i želiš. No, ne zaboravi na sigurnost pri online kupnji. I da, sretno i javi nam što si uhvatila ove godine! :)Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Mastercard prema najvišim uredničkim standardima Žene.hr