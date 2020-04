Marcela živi u Japanu, a nama je otkrila kako se ta velika zemlja tako uspješno bori protiv korone

Svijet jekoja je države svijeta natjerala da zatvore granice, proglase karantene, a na ulice šalju vojsku ne bi li kontrolirala kretanje stanovništva i na taj način suzbila širenje virusa. Ova, a sada vidimo kako se i SAD bori s obuzdavanjem širenja virusa. Dok Kina polako vraća stvari u normalnu, ostatak svijeta zapao je u žestoke probleme, no ipak postoje i neki svijetli primjeri.Nedavno smo tako. S obzirom na to da već znamo kakvo je stanje kod nas, odlučili smo, te provjeriti kakvo je doista stanje u Japanu i na koji se to način taPodsjetimo,, što na populaciju od gotovo 127 milijuna ljudi nije velika brojka.(Foto: Marcela Perić)„Trenutno sam. Došla sam preko MEXT (Japansko ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije) stipendije, a sada dobivam Suntory Fundation stipendiju.“, započinje svoju priču Marcela koja već godinama živi i radi u Japanu, pa je navikla na razdvojenost od bližnjih. Ipak, priznaje kako je ova situacija svima teško pala.(Foto: Marcela Perić)„Ljudi u Hrvatskoj se trenutno suočavaju s nepogodama na kakve inače nisu navikli: pandemija, pa potres.“, objašnjava nam Marcela svoje osjećaje te dodaje kako je razlika u reagiranju Japana na korona virus i europskih zemalja zamjetna.„U Japanu suIspred svakog ulaza u javni objekt su postavljeni antibakterijski sprejevi za ruke. Političari govore ljudima da ostanu doma i ne pridonose širenju pandemije. Neki ljudi se i dalje ponašaju normalno, a neki drže distancu. Početak nove akademske godine u travnju je odgođen, kampus na Sveučilištu Keio je zatvoren na dva tjedna.“, objašnjava nam.Podsjetimo, Japan je prije nekoliko dana. Ono što Marcela smatraIstočnjački odnos prema drugima pokazao se mnogo primjerenijim ovakvoj kriznoj situaciji, pa bismo ga i mi Mediteranci mogli barem malo bolje pokušati usvojiti.„Manire Europe i Japana različite su.Na svaki mail se odgovara makar s riječima da je poruka primljena i da se razmatra ako nema konkretnog rješenja.: sve poslove u općini možete završiti u najviše dva sata. Kod uzimanja listića s rednim brojem, uvijek stoji jedan službenik i pita što treba i uputi ljude u sve dokumente koje trebaš imati, tako da nema onoga "samo da nešto pitam na šalteru."“, objašnjava nam te dodaje kako„Čak i oni koji se boje kriju svoje osjećaje ili ih izražavaju suptilno. Većina ih misli da to nije njihov problem, te su. Sada su objavljeni slučajevi mladih ljudi koji su umrli od korona virusa u Italiji i Francuskoj, pa se strah pojačava“, priča nam."Na japanskoj televiziji svako jutro u emisiji Asaichi ("Prvo ujutro"), ekvivalentu našem Dobro Jutro Hrvatska,i kako se nositi s raznim preprekama socijalnog distanciranja. Gledatelji šalju svoje poruke i prijedloge, dijele probleme i rješenja, te se", priča Marcela koja nam djeluje smireno i hladne glave u ovoj situaciji koja je mnoge od nas izbacila iz tračnica. Iako i u Japanu postoje neke promjene u odnosu na uobičajeno funkcioniranje stvari, te su promjene male.„U Tokyu se zatvaraju kina, no u Toyami sve još radi normalno. Čak i teretane, no ostavljaju mjesto među ljudima blokirajući svaku drugu spravu.Google je objavio da samo 9% Japanaca ostaje doma, dok je taj postotak u Italiji 64%, uglavnom zato što Japanci i dalje moraju ići na posao“, naglašava razliku Marcela.. Mjere opreza su na snazi, ali ljudi i dalje rade.„Biološki, mislim da je. Ono što ljudi mogu učiniti je paziti na higijenu i jačati imunitet. Ljudi se isto tako moraju prilagoditi životu s novim virusima i bakterijama. Politički, mislim da je opasno razmišljati da je ovo neka kineska zavjera. Nikome nije u interesu da im ljudi i ekonomija pate“, zaključuje Marcela koja, po našem mišljenju, trenutno itekako može bitiU Japanu nema gradonačelnika koji na ulicama mole ljude da se vrate kućama niti stalnih apela vlasti da se ne organiziraju takozvani „korona partiji“ što su prizori koje možemo vidjeti i u Italiji, ali i u Lijepoj Našoj. Doista, u ovoj situaciji se čini kako bi Zapad mogao ponešto naučiti od Dalekog istoka.(Foto: Marcela Perić)