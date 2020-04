Ovi trikovi pomoći će ti da budeš motivirana baš svaki dan

Uz sve što nas je snašlo u posljednjih mjesec dana, prilično je teško zadržati optimizam i dobro raspoloženje. Zbog pandemije koronavirua svi smo se našli u jednoj nepoznatoj i neizvjesnoj situaciji.Život nam se promijenio doslovno preko noći i prisiljeni smo ostati kod kuće te stvoriti neke nove navike. Mnogi rade od doma, rijetko izlazimo van i shopping sve više obavljamo online., što nije uvijek lako.Pronaći motivaciju i entuzijazam čini se prilično teško, no nije i nemoguće. Svi bismo najradije preskočili ovo vrijeme i vratili se svom normalnom životu, no jedino što nam preostaje je čekati i nadati se da će nam budući dani donijeti poboljšanje. Ipak, to ne znači da se trebaš zapustiti i dopustiti lošem raspoloženju da ti uništava svakodnevicu.

via GIPHY





Foto: Unsplash





Imaš li problema sne brini jer je to posve normalno ovih dana kada nam se svima raspoloženje mijenja iz sata u sat. I u normalnim se okolnostima ne možeš stalno osjećati motivirano, no uz malo truda uspjeti ćeš postići sve ono što si zamislila.U nastavku ti otkrivamo nekoliko odličnih načina koji će ti pomoći da svaki svoj dan započneš s visokom dozom motivacije, energije i odlučnosti.Jedna od najvažnijih stvari koje trebaš učiniti početkom dana je vrlo jednostavna – ustani iz kreveta odmah nakon što se probudiš, umjesto da se izležavaš satima. Na taj način biti ćeš puno produktivnija i bolje ćeš se osjećati. Nastoj uspostaviti urednu rutinu kad je riječ o spavanju i pokušaj se buditi svaki dan u isto vrijeme.