Od igle do lokomotive: Edukacije na internetu odlično su utrošeno vrijeme!

Na internetu postoje mnogi servisi koji nude razne vrste edukcija, reklo bi se od igle do lokomotive, pa nije loše baciti oko na ponudu. Napravili smo to za vas, i naravno imamo favorite. Ono što je super je što ove vrste edukacija neće iscijediti vaš kućni budžet, a zauzvrat ćete dobiti novu vještinu koja uvijek dobro dođe.Coursera nudi bezbroj opcija i predavanja, a super je i to što neke od certifikata koje skupite možete dodati u svoj životopisMnogi moji poznanici iskoristili su karantenu kako bi uložiti vrijeme i novac u svoje hobije, vještine i općenito self-improvement… Potaknuta njihovim iskustvima i sama sam odlučila istražiti kakvi se sve tečajevi nude u virtualnom svijetu. Nakon kratkog istraživanja i bezbroj preporuka, odlučila sam dati šansu popularnoj Courseri.Ako nikada niste čuli za nju, Coursera je jedna od vodećih platformi za online učenje. Na stranici piše da nude više od 4500 tečajeva te preko 480 specijalizacija. Također, kod njih možete polagati certifikate ili dobiti diplomu. Mnogi tečajevi su dostupni na više jezika, a možete slušati predavanja s najprestižnijih sveučilišta, poput Yalea ili Princetona.Coursera nudi više od 1000 besplatnih tečajeva, ali u free verziji nema mogućnosti dobivanja potvrde ili certifikata. Također, besplatna opcija dolazi bez određenih značajki, poput zadaća, dobivanja ocjena, dodatnih materijala i mentorstva.Što se tiče cijena, one isto variraju, ali mnoge edukacije nude i sedam dana probnog razdoblja. Moguće je također uplatiti i jednogodišnju pretplatu kojom dobijete pristup na više od 2000 tečajeva i specijalizacija. Kao globalna platforma, Coursera nudi niz opcija plaćanja.Iako ima više područja koja me zanimaju, najdulje sam pretraživala kategoriju Psihologija i Personal Development. Već na prvo korištenje, primijetila sam da je stranica jako user-friendly, intuitivna i jednostavna za navigiranje. Sve je pregledno složeno u kategorije, a sadržaj možete pretraživati na više načina. Lista predavača je izvrsna, a ja sam odlučila isprobati jedan od njihovih najpopularnijih tečajeva, Science of well-being, izvorno napravljen kao kolegij na Yaleu. O ovoj sam edukaciji čula samo pohvale, a često se navodi i kao najslušaniji kolegij u povijesti Yalea, što me jako zaintrigiralo pa sam joj odlučila dati šansu.Profesorica Laurie Santos napravila je ovaj kolegij kao odgovor na povećanu razinu stresa i anksioznosti kod studenata. Kolegij je postao instant-hit, a kako bi podijelila ovaj sadržaj sa širom publikom, Santos je napravila isti na Courseri. Ova edukacija pogotovo je korisna danas kad smo zbog koronakrize svi pomalo rastrojeni. Ovakvi tečajevi odlični su za „dizanje“ morala i razumijevanje sebe, a možete ga slušati besplatno ili ako želite potvrdu o završetku, morate platiti 49 dolara.Uz plaćanje, polaznici tečaja mogu ispunjavati zadatke i primati feedback, voditi diskusije te na kraju dobiti i elektronički certifikat koji dodate kao novu stavku u životopisu ili na LinkedIn profilu. Jedini uvjet je da se edukacija završi u roku od 180 dana.Plaćanja na stranici vrše se preko third party payment providera, odnosno servisa za online autorizaciju kartica u realnom vremenu. Ovakvi servisi su posrednici između kupca, web-trgovine i banke, a kupac ne ostavlja svoje podatke shopu nego third party servis preuzima podatke za transakciju. Ovakvi servisi su uobičajen način online naplate pa u ovom dijelu nisam naišla na nikakva iznenađenja i moja uplata Mastercard® karticom „prošla“ je brzo i bez problema.Što se tiče predavanja, sadržaj edukacije je podijeljen kroz deset tjedana, a tematika se vrti oko zabluda o sreći, našim očekivanjima, kako primijeniti naučene tehnike u praksi i što nas uistinu čini sretnima. Uključuju videopredavanja, neobaveznu literaturu te vježbe koje treba svakodnevno prakticirati kako bi se izgradile sretnije navike.Ono što mi se pogotovo svidjelo je topli i prijateljski pristup profesorice Santos. Videosadržaj je snimila u svom domu pa odiše kućnom atmosferom, dok u „publici“ sjedi nekoliko studenata pa odmah možete vidjeti kako materijal upijaju drugi.Ova edukacija ima ležerniji pristup od klasičnog akademskog pa ne zahtijeva nikakvo dodatno čitanje. Sve potrebne informacije sažete su u okviru predavanja, a za one koji baš žele naučiti više Santos je pripremila eksterne likove koji se bave spomenutim temama. Također, nema negativnih bodova pa sve zadatke možete izvršiti u vlastitom tempu.Profesorica je jasna i precizna, a savjeti konkretni i korisni. Predavanja su fokusirana na implementiranje navika koje bi vas trebale učiniti sretnijom i zadovoljnijom osobom. Na početku i na kraju ćete odgovarati na upitnik kojim mjerite svoju sreću, što je izvrstan touch ovome programu. Ovako dobivena metrika daje konkretnost inače apstraktnoj temi sreće. Dobit ćete nešto opipljivo pomoću čega ćete znati je li vam edukacija pomogla.Iako sam u početku mislila da će mi format videopredavanja brzo dosaditi, dogodilo se suprotno. Predavanja su sažeta i zanimljiva, uvijek ih možete ispočetka pregledati i nema pritiska odgovaranja na pitanja. Također, pitanja koja se provlače kroz predavanja pomogla su mi da jasnije vidim odakle proizlazi moje nezadovoljstvo i kako da popravim taj problem.Iako nastavu pohađate u vlastitom tempu, potiče vas se da naučene tehnike implementirate u svoju svakodnevnu rutinu kako biste osjetili dugoročnije benefite.Moderan svijet traži sve više praktičnih vještina, a bez cjeloživotnog učenja ne bismo mogli pratiti ubrzani razvoj tehnologije, tržišta i društva.Coursera i većina sličnih platformi nude niz besplatnih edukacija ili barem određeno razdoblje free-triala. Ništa vas ne košta probati, a kad razmislite treba li vam uistinu, lako nadoplatite i dobijete svoj certifikat. Također, većina online servisa za učenje često ima popuste pa svakako usporedite tarife i pronađite najbolji omjer cijene i kvalitete za sebe.Nemojte misliti da sam nakon ovoga tečaja postala instant-sretna i nasmijana, ali definitivno bolje razumijem sebe i koncept sreće. Mentalno zdravlje postalo je jedna od najvažnijih tema, a koronakriza je svakoga, barem malo, psihički iscrpila. Briga o fizičkom i psihičkom zdravlju mnogima je sada postala imperativ, a ova edukacija zaista mi je pomogla da se osjećam bolje, sretnije i sigurnije u sebe.Domestika je odlična edukacijska platforma za sve kreativce i one koji se tako osjećajuSurfajući bespućima interneta Googlov algoritam mi je prema mojim vlastitim preferencijama odlučio opetovano nuditi edukacije za platformu Domestika. Nakon nekoliko dana ignoriranja serviranih oglasa, odlučila sam konačno kliknuti na to što nude – i da, zakačila sam se. Domestika ima baš jako dobro predstavljanje svojih tečajeva, a i vizualno je to jako lijepo upakirano. Nakon što sam proskrolala po njihovoj ponudi, odluka je pala na crtanje za početnike – Level 1 koje drži umjetnik Puño. Crtanje je vještina koju sam oduvijek željela istražiti i svladati ali dogodio se – život. Sada je nekako pravo vrijeme za to, em će ova zima biti duga, em će biti u duhu smanjenih društvenih interakcija.Tečaj je jako dobro koncipiran u četiri velike cjeline. Ono što me se zapravo najviše dojmilo jest to da je jedno od predavanja posvećeno činjenici da smo se mi kao odrasli ljudi malo „zaključali“ u svojoj kreativnosti pa nam Puño objašnjava kako je vratiti. Ostatak edukacije sastoji se od raznih kreativnih vježbica, a na kraju predajete svoj rad (ja sam još u procesu učenja, pa vam ga na žalost ne mogu pokazati).Sve u svemu, nije mi žao 9,90 dolara koje sam dala za tečaj. Cjeline su smislene, namijenjene početnicima i fino te navode da razvijaš vještinu crtanja. Predavanja su im na španjolskom jeziku s engleskim titlovima i Puño dosta brzo priča, pa je ipak potrebno nešto bolje znanje engleskog. Ako kojim slučajem znate španjolski – nema brige :)Uz ilustracije, crtanja, na Domestiki možete naći doista svašta – od izrade makramea, svih mogućih tehnika slikanja, crtanja i ilustracije; digitalno i analogno, fotografiranje mobitelom za Instagram, izrada slikovnica, glazbenih videospotova za mali novac, izrade logotipova i bezbroj drugih stvari.Kako se vidi iz njihovog predstavljanja i općenitog dojma koji ostavljaju, dosta targetiraju kreativce. Osim toga, tečajevi su im koncizni, kratki i idu u srž – što jako paše mojim koncentracijskim sposobnostima. Često imaju i razne akcije pa ako se baš odlučite raspištoljiti možete uzeti razne pakete tečajeva s velikim popustima i tako štedite, učite nešto novo i zabavljate se.Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Mastercard prema najvišim uredničkim standardima Žene.hr