Ne kupuj u zadnji tren: Redakcija žene.hr svoj je božićni šoping već obavila, a ovo smo izabrale

Kupujete s vjerodostojnih webshopova

Webshop ima SSL certifikat (lokot i „https“ u domeni)

Izbjegavate webshopove sa sumnjivim „dealovima“

NIKADA ne ustupajte svoje podatke poput broja kartice, PIN-a i slično, osim kada s provjerenog webshopa idete checkout

Kupujete od webshopova s istaknutim logotipovima kartičara

Ova godina je doista po mnogočemu posebna, no jedno je sigurno, neće otkazati Božić, ma kakav god on bio. S obzirom da će ove godine navala na webshopove vjerojatno biti osjetno jača nego prošlih godina, odlučile smo se na na vrijeme pripremiti i darove za svoje najmilije kupiti ranije, i to iz udobnosti svog doma.Brojne su prednosti online kupnje, a u predbožićno vrijeme one zasigurno još više dođu do izražaja. Nema onog ludog naguravanja po trgovinama u potrazi za idealnim darom, i to po mogućnosti na rano badnje jutro.Svakako, prije nego željene artikle ubacite u virtualne košarice, provjerite vjerodostojnost webshopa s kojeg kupujete. Popularne Uggsice za 30 eura s neke čudne stranice, doista nisu dobra ideja jer sigurne smo da nećeš dobiti čizme već hmmm. Plaćanja kreditnim karticama najsigurniji su oblik online financijskih transakcija, pa obavezno provjerite ima li webshop istaknute logotipove kartičara i nastavite slijediti proces kupnje. Nekoliko klikova, unos brojki s kartice i tvoj savršeni dar je plaćen i na putu je.Pročešljale smo ponudu različitih webshopova i svoje favorite naručile na vrijeme. I da, već smo ih dobro sakrile kako ih oni kojima su namijenjeni ne pronađu prerano.: Online kupnja mi je i prije epidemije korone bila najdraža, pa sam se posebno razveselila kada su mnoge trgovine još dodatno proširile ponudu i ponudile online kupnju (ok. čekam još samo Primark da poklekne, ali nikako). Na shopovima uvijek plaćam Mastercard® karticom jer se osjećam sigurno i uvijek mogu kontrolirati potrošnju. A jedna sam od onih koju uvijek razveseli kad začujem zvono jer posebno je veselje otvarati darove, pa makar bili oni kupljeni sami sebi.S obzirom da sam mama dvoje klinaca, najvažnije mi je bilo da prvo njima riješim darove.Prva postaja bile su trgovine koje u ponudi imaju videoigrice. Odlučila sam svom 11-godišnjem sinu kupiti neku igricu za PS4. Inače mu baš ne kupujem igrice, ali Božić je, a i ipak je bio iznimno dobar s obzirom na situaciju. Odluka je pala na Spyru koji košta 299 kuna.Naručila sam je bez problema sa Santa Domenice, baš kao i što sam platila bez puno muke. Na mail mi je došla potvrda da je sve plaćeno i da je moja narudžba potvrđena. Već sutradan je igrica i poslana, a sljedeći dan je već bila u mojim rukama. Sasvim zadovoljna. Nadam se da će i moj sin biti sretan.Jedan riješen, drugi na redu. Hm. Kada kupujem za kćer znam da je vesele i 'krpice'. Razmišljala sam što joj treba i odluka je pala na toplu majicu s kapuljačom i neku knjigu.Zara za djecu je uvijek dobar odabir. I ondje sam sigurna u online kupnju. Naime, iako već godinama kupujem na netu, uvijek pazim da ima oznaku trusted sellera jer tada znam da svoj novac nisam bacila u vjetar. Stranice koje nude kao jako poznate brendove po smiješno niskim cijenama, izbjegavam u širokom luku.Zato sam se odlučila na preslatku toplu majicu iz Zare. I da naravno nisam kupila samo to jer ondje uvijek možeš naći nešto što ti treba, a poštarina je iznad 380 kuna besplatna, pa sam naravno to iskoristila. Nisam mogla odoljeti teddy hoodici koja mi je osim što je slatka, izgledala poput malog medvjedića, a cijena od 119,90 kuna je činila kao dobar ulov.Odmah nakon kupnje, stigla mi je potvrda na mail, a moj je paket za dva dana bio na putu do mene. Uz sve ostale stvari koje sam kupila, ali koje ću ovaj put prešutjeti.Potom sam tražila knjigu. Ona jednostavno obožava čitati, pa zašto joj ne bih kupila nešto što voli, ali uz to, i nešto što će nam skratiti vrijeme u ovoj očito dugoj zimi pred nama. Iskoristit ću studeni i ponudu knjiga na sniženju. Ovaj put, odluka je pala na jednu od mojim najdražih knjiga iz djetinjstva, roman Višnje Strahuljak, Don od Tromeđe.Nadam se kako će joj se roman svidjeti barem upola kao meni. Uz Dona sam se smijala i plakala.I da, ostalo je što ću kupiti sebi. Pred djecom još glumim da darove kupuje netko drugi, pa i mama mora nešto. Ovaj put, odluka je pala na torbu koju već dugo želim s francuskog shopa Sezane.Dugo patim za njihovim stvarima, no doista su skupe, no ovaj put sam se odlučila priuštiti torbu koja je na sniženju bila 50 posto.Paket je došao rekordnom brzinom u prekrasnoj personaliziranoj kutiji namirisanoj njihovim parfemom. Uz torbu sam dobila i kremicu za kožu kako bi torba bila postojana čim dulje. Sve u svemu, kupila bih još puno toga s tog shopa jer se doista osjećaš kao kraljica... No, zasad, nooo. I ovo je božićni dar koji sam priželjkivala.Ako išta volim, onda je to online šoping. Uvijek imam znatno bolji pregled nad onime što sam potrošila, imam više vremena za razmisliti treba li mi doista nešto, pametno isplaniram svoju kupnju i nerijetko pričekam sniženja i posebne online pogodnosti koje nude mnogi brendovi.S obzirom da sam i prije koronakrize voljela kupovati online, ova godina samo je dodatno izbrusila moje vještine pronalaska odličnih ulova u bespućima internetskih trgovina. Dok bih prijašnjih godina najradije kupovala odjeću putem interneta, ove su se godine moji prioriteti promijenili, i to iz jednostavnog razloga - nigdje ne idem.Kako radim od kuće, većinu vremena provodim u tajicama, pidžamama i trenirkama pa sam odlučila tijekom svih ovih mjeseci biti racionalna i ne kupovati sumanuto haljine, čizme i modne dodatke koje tako i tako nemam gdje nositi. Moram priznati da mi je to pomalo teško palo, osobito tijekom zimskih mjeseci, jer su mi modna opsesija kaputi i jakne. No, bila sam odlučna i s ponosom mogu reći da ove godine nisam naručila niti jednu jedinu bundicu, parku ili sportsku jaknu.Kako sam se okrenula od kupnje odjevnih komada, tako je moj fokus pao na stvari koje će mi učiniti život što lagodnijim za vrijeme potencijalne karantene. S obzirom da svi živimo u stalnom strahu od COVIDa-19, odlučila sam barem svoj životni prostor urediti onako kako mi se najviše sviđa i pretvoriti ga u oazu zdravlja.Tako sam samoj sebi za ovaj Božić odlučila pokloniti set Young Living eteričnih ulja, difuzor istog brenda i njihova u potpunosti chemical free sredstva za čišćenje. Kako su ova ulja i setovi dosta skupi, čekala sam posebnu priliku ne bih li si ih poklonila, a ima li bolje prigode od Božića? Jednostavno sam u par klikova na službenoj stranici Young Livinga platila svoju narudžbu Mastercard karticom i nakon par minuta dobila mail da moj set dolazi za 4 radna dana. Od ovih ulja ću izrađivati vlastite losione za tijelo, deterdžente za pranje rublja i suđa kao i koristiti ih za ovlaživanje prostora. Mislim da bolji dar za samu sebe i svoje kućanstvo nisam mogla izabrati. Sveukupno sam svoju narudžbu ovog puta platila 235 eura, odnosno 1776 kuna uz dodatak još 12 eura dostave.Drugi poklon za koji sam se pobrinula je bio dar mom partneru s kojim živim. Kako je rođen 23.12. uvijek mu kupujem jedan veći rođendansko-božićni dar, pa je tako bilo i ove godine. Odlučila sam mu kupiti novu gitaru kako bi mogao duge zimske dane provoditi vježbajući svoje omiljene melodije. Moja potraga za onom idealnom nije dugo trajala jer sam na webshopu Musicshop.hr vrlo brzo pronašla ono što sam tražila. Odlučila sam se za akustičnu gitaru brenda Fender koja mi se svidjela po specifikacijama, izgledu i cijeni. Gitara me koštala 1440 kuna i kupila sam je putem online kupnje. Kako mi je dostava bila besplatna, to je bio finalni iznos potrošen na ovaj dio dara.Uz to, dečku sam kupila još i majicu od merino vune koja je idealna za sportske aktivnosti. Kako se on bavi turno skijanjem i alpinizmom, takve mu stvari uvijek dobro dođu. Otišla sam na stranicu Kibube i u web trgovini pronašla ono što sam željela.Aktivna majica Thermowave koštala me 479 kuna, a kupnju sam ponovno platila Mastercardom.Time sam zaključila glavni dio svoje božićne kupnje.Sanja: Prije pojave koronavirusa i lockdowna, koji me prisilio na online kupnju, nisam bila neki najveći fan iste. Tek sad mi je jasno u kakvoj sam zabludi živjela. Moram priznati da mi nije bio toliki problem sigurnost kod online kupnje (posebne kapsule kave i neke stvari po koje nisam imala volje ići na drugi kraj grada i gubiti pola dana sam naručivala i prije online) jer sam znala na koje stvari moram paziti.Nikad nisam nasjela na bezbrojne oglase na društvenim mrežama koji nude poznate (i skupe) brendove za skoro ništa 'love'. Ako malo razmislimo, takve stvari nisu moguće, zar ne? Osim ako ti nije došao e-mail na lošem hrvatskom da moraš uplatiti 100 eura kako bi ti 'odvjetnici' tvog davno izgubljenog pratetka, koji se preselio u Čile, mogli prebaciti nasljedstvo koje ti je ostavio na račun. Šalim se, naravno. Ali i to mi se dogodilo...Veći problem su mi predstavljala neprestana mjerenja kako bih znala koji konfekcijski ili broj cipele odabrati. Dobro, s tim i u trgovinama muku mučim jer sam jedna od onih osoba koja kupuje 'odokativno' - ono, čini mi se na prvi pogled da će biti OK. Ooo, koliko puta sam se prevarila i požalila - ali na sreću mojih prijateljica. Kako se kaže, dok jednom smrkne, drugom svane.Kako me zatvaranje na proljeće jednostavno prisililo da određene stvari kupim online, shvatila sam kako je to zaista najjednostavniji i najsigurniji način kupnje. Ako kupuješ u provjerenom shopu, mogućnost prevare je ravna nuli i svi imaju mogućnost zamjene robe, ako se i ovdje 'odokativno' prevariš.Zato sam odlučila ove godine na vrijeme nabaviti božićne darove, da me Božić opet ne dočeka nespremnu i da ne moram nekoliko dana prije 'juriti' po gradu i pokušavati naći nešto prikladno na polupraznim policama trgovina. Troje njih mi je na vrhu popisu pa sam njima odlučila i prvima kupiti poklone.Kći mi ide u drugi razred osnovne i obožava pjevati, plesati i gledati se pred zrcalom. Obvezna 'oprema' su joj tada razne igračke mikrofoni, rajfovi, špangice, tutu haljinice pa mi je nešto od toga izgledalo kao logičan izbor. Nakon što sam pretražila dosta online ponude high street dućana, izbor je pao na Mango.Traka za kosu gingham uzorka s mašnom odmah mi je privukla pažnju, a znam da će i njoj. Kako joj je cijena 79,90 kn, odlučila sam da je mala zaslužila još neku sitnicu pa sam pronašla i ogrlicu sa srce privjeskom. Roza boja joj je jedna od dražih, odmah iza plave (da, sad joj je plava na pijedestalu najdražih nijansi), a cijena od 45,90 učinila ju je odmah privlačnijom. Kad sam krenula prema košarici, uočila sam i komplet od dva komada narukvica od perlica koje su snižene na 29,90 kuna. Tako da sam joj za malo više od 155 kuna kupila cijeli novi outfit za pjevanje u hodniku pred ogledalom.Drugi na redu bio je devetogodišnji sin za kojeg znam da neću pogriješiti igricom za PlayStation - koju sam i kupila online preko samog PlayStationa. Nakon konzultacija sa suprugom (jer on ipak bolje zna koje igrice sin igra), detaljnog pregledavanja njihovog shopa i nećkanja koju igricu odabrati jer, budimo realni, nisu najjeftinije - odluka je pala na Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville koja košta 339,00 kn tako da mu je bolje da prođe ovu školsku godinu s 5.0.Već je prije počeo igrati prvi nastavak ove igrice i naručili smo mu najdražeg Planta, Repeatera, iz Kine. Sad to više ne bi napravila vjerojatno, ali onda je sve stiglo jako brzo i bez ikakvih problema čime sam postala još sigurnija u online kupnju. Nisam mu sad kupila jer bi odmah shvatio da je nova igrica na plejki, ali sam sigurna da me na badnju večer Mastercard i PlayStation neće razočarati.Za kraj mi je ostao suprug. Došla sam u napast da mu, kao što inače njegova majka radi, za Božić kupim bokserice, ali sam brzo odustala od te ideje. Em zbog svekrve, em zbog poveznice sa svekrvom... On stvarno nije zahtjevan što se tiče poklona pa sam mu odlučila kupiti nešto što mu treba ali, eto, lijen je otići sam u dućan. Veliki je obožavatelj stolnog tenisa i igra amatersku ligu Zagrebačke županije.No, isto tako je jedan od onih likova koji misli da nešto treba nositi dok se ne raspadne. Tako da ga molim već mjesecima da kupi nove kratke sportske hlače jer mi je sadašnje teško gledati dok ih stavljam u perilicu rublja. Kako se to još uvijek nije dogodilo, odlučila sam mu ja pokloniti jedne za Božić.U zadnje vrijeme mi iskazuje svoje oduševljenje novim tenisicama za trening pa sam mu, kao prava žena, odlučila naručiti hlačice od istog proizvođača. Kad sam ih još našla na web shopu snižene 20% i u njegovoj omiljenoj tamnosivoj boji, nisam previše razmišljala.Nisam dugo čekala na dostavu, a kad je paket došao, zapakirala sam hlačice, dodala još jedan mali znak pažnje i dobro sakrila u svoj ormar (u kojem se ponekad ni ja ne snalazim) zajedno s poklonom za kćer. UVIJEK SIGURNA ONLINE KUPNJAMastercard kao lider na tržištu kontinuirano ulaže u razvoj napredne tehnologije koja pruža maksimalnu sigurnost pri online kupnji. Mastercard® Identity Check™ daje digitalnu podršku za sigurnu kupnju na svim uređajima, a plaćanje je sigurno i brzo - bez suvišnog upisivanja podataka, za još brže i ugodnije iskustvo online kupnje. Svoj identitet potvrđujete pomoću jednokratne lozinke, m-tokena, biometrije ili druge metode potvrde koju vaša banka prihvaća, što proces kupnje čini sigurnim i jednostavnim.