Mjesečni horoskop za svibanj 2020.: Stižu velike promjene jer tri planeta idu u retrogradni hod

U središtu pozornosti su, naravno, financije, materijalne i duhovne vrijednosti te radno-ekonomska pitanja, ali i ljubavni odnosi. Do kraja godine ćemo se baviti naporima za popravljanjem stanja uzrokovanog krizom.Ovo je mjesec kad kreću ograničenja i početni napori u raščišćavanju štete koju smo doživjeli zaustavljanjem rada u svim sferama života. Kad planeti krenu u retrogradni hod, moramo obaviti posao iznova, bez obzira je li obavljen loše ili ga nismo uopće obavili, kao što je sada slučaj. Moramo dobro analizirati situaciju i polako krenuti s popravljanjem štete i prilagodbom novim uvjetima, kako bismo kasnije, kad planeti krenu u direktni hod, obavili sve kako treba i nadomjestili ono što smo izgubili.Venera je retrogradna od 13.5. do 25.6., cijelo vrijeme u Blizancima, što je tvoje treće polje komunikacija, kraćih putovanja, intelektualnog rada i odnosa s bliskom rodbinom. Generalno, ovaj planet upravlja ljubavi i novcem. Poznato je da ovo nije dobar period za ulazak u brak ili novu vezu, a karakterizira ga svojevrsna emocionalna distanca i analiza odnosa. Također, dešava se da stupamo u kontakt s bivšim partnerima, ali nije preporučljivo obnavljanje odnosa jer se kasnije pokazuje da to nije dobra odluka. U novčanim poslovima nema dobrih okolnosti za ulaganja, prihodi su manji i preporučuje se štednja.Slijedi ti obnavljanje kontakata s prijateljima i u poslu, ali nemoj dopustiti ulazak nepouzdanih osoba u tvoj krug. Provjeri gdje treba napraviti promjene u dokumentaciji vezanu uz zakašnjenja u financijama, kreditima i putovanjima.Saturn kreće u retrogradni hod 11., a taj planet donosi posebna ograničenja, zadatke i prepreke u svim sferama, naročito u poslu i obavezama. U Vodenjaku traži fokus samo na bitno, osobnu odgovornost i analizu elemenata koji sprečavaju organizaciju zdravih ograničenja, očuvanje individualnosti i razvoju pozitivnih društvenih veza i ostvarenje planova.Jupiterov retrogradni hod započinje 14. i traži unutarnju pauzu. U Jarcu, znaku karijere i životnog napretka, traži ustanovljavanje pritiska onoga što se "mora" obaviti, nasuprot onoga što doista želiš. Moguće je stvoriti svoj vlastiti put izvan onoga što društvo nameće, ali prostor nije velik. Ambicije treba svesti u realne okvire.Merkur ulazi u svoj znak Blizanaca 11., i donosi brzinu u razmišljanju, inteligenciju i intelekt. Ovo će biti period pregovora o ugovorima, razgovora i dogovaranja, što je jasno jer su nastupili drugačiji ekonomski uvjeti.Od 12., Mars je u Ribama, gdje se taj energični planet ne osjeća baš najbolje, ali tu energiju treba iskoristiti za obranu društvenih inicijativa i sudjelovanje u projektima umjetničkog karaktera. Duhovne vrijednosti sada dobivaju na većoj važnosti.Sunce ulazi u Blizance (20.), pa se fokus prebacuje na nove ideje. Ovo je odličan period za samopromociju, kao i komunikacijske strategije. Bit će više kraćih putovanja, a možeš proučiti i odnose s rodbinom ili susjedima jer su sada važniji. Ne dijeli pažnju na različite stvari jer tako gubiš energiju i fokus na bitno.Treba ti puno strpljenja i dobre organizacije, jer tri retrogradna planeta usporavaju tvoj napredak; štoviše, tjeraju te na prilagodbu uvjetima u kojima dosad nismo bili. Računaj da su nekoliko dana prije i poslije početka retrogradacije najteži.Retrogradna Venera cijeli mjesec stoji u napetom aspektu s mutnim Neptunom u tvojoj zoni tajni i ograničenja, pa je puno neiskrenosti, otkrivanja skrivenog i nejasnih, pogrešnih prosudbi. Moraš dobro provjeriti sve činjenice i podatke te ne donositi odluke na temelju onoga što želiš. Udarni dani ovog aspekta su u prvom tjednu mjeseca (dok je Venera još direktna) te u danima prije i poslije 20. Potraži inspiraciju za ideje unutar sebe; izbjegavaj idealizirati nove veze, prijatelje, kolege ili susjede. Naročito je bitno ne upuštati se u ljubavne trokute.Tvoje drugo polje novca i prihoda je posebno naglašeno u prvih 20 dana, gdje se Merkur prvo spaja s Uranom (1.), a zatim i sa Suncem (4.-5.): na temelju inovativne ideje trebaš djelovati brzo i jasno, kako bi ostvarila bolji prihod. Druga mogućnost je iznenadna vijest u vezi novca koja te tjera na donošenje važne odluke. Pun Mjesec (7.) naglašava financijsku os pa moraš riješiti neko pitanje novčane obveze. Merkur stvara povoljne aspekte s Plutonom i Jupiterom (9.-10.); na poslu tvoje detektivske sposobnosti pomažu u otkrivanju važnih podataka, zbog čega možeš donijeti dobre prosudbe i odluke. Sunce to sve ponavlja od 14. do 18.: prihvati promjene i transformiraj svoje profesionalne napore. To su dobri dani za analizu poslovnih planova ili ekonomskog rasta. Nemoj žrtvovati dugoročne ciljeve za neposredno zadovoljstvo.Tvoj vladar Mars u prvih 11 dana još djeluje u zoni prijateljstva i ciljeva, stoga iskoristi zadnje trenutke za prilagodbu. Istina, oko 11., primijetit ćeš probleme u društvenim kontaktima, vjerojatno zbog novca. Možda netko traži posudbu, ali dobiva negativan odgovor. Nakon toga podiže razinu frustracija zbog ograničenja i budi potisnutu ljutnju ulaskom u Ribe. Iskoristi svoju duboku umjetničku i kreativnu stranu, umjesto da se ljutiš. Saturnov retrogradni hod u zoni ciljeva i prijatelja donosi period reevaluacije odnosa i određeno zahladnjenje. Osloni se na konstruktivne, disciplinirane napore dok radiš na novim ciljevima (12., 22.-23.).Nakon ulaska Merkura u svoj znak Blizanaca, pokaži brzinu svog intelekta i inteligenciju. Možeš biti slatkorječiva, ali se ne upuštaj u laganje. Dani oko 22. traže empatiju, a laži su kratkog vijeka. Ne podcjenjuj vrijednost svojih postignuća i vjeruj u svoje sposobnosti. Od 20., Sunce je u Blizancima: komunikacije su sada još više naglašene; obavljaš pozive, šalješ dopise i ponude i puno se krećeš. Spoj Merkura i Venere dolazi u danima pojave Mladog Mjeseca (23.) u Blizancima: nova ideja ili projekt ili novi pristup su sada u fokusu, uz jaku financijsku podlogu.Od 24. do 26., napori iza scene ili uz kreativni izražaj mogu donijeti promjenu u financijama. Pokaži svoju najbolju stranu.Napomena: znaš li svoj podznak, uvijek pročitaj i tu prognozu jer ti, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.