Ljubav Elizabeth Taylor i Richarda Burtona: Od skandaloznog početka do najveće holivudske ljubavne priče

Na početku veze oboje su bili u brakovima

Karijere su im i dalje bile u usponu

Razvod, ponovno vjenčanje i opet razvod

Nikad nisu prekinuli prijateljstvo

Ona jejedna od najljepših žena svijeta s prodornim ljubičastim očima. a onholivudski zavodnik starije generacije za kojim su uzdisale žene diljem svijeta.I dok će se neki rado reći da su upravo njih dvoje bili najljepši holivudski par, mnogo prije Brangeline, drugi će reći da su bili par koji je imao najburniju vezu.Naime, ljubav dvoje holivudskih velikana rodila se još davne 1962. na snimanju filma "Kleopatra" u kojem su oboje glumili glavne uloge. Od tada, pa možemo reći do kraja Burtonova života, njihova veza imala je sve potrebne elemente pravog holivudskog zapleta: nevjerojatnu kemiju, borbu s alkoholom, svađa, optužbi, razvoda, ponovnog vjenčanja i još mnogo toga. Upravo njihovu ljubav mogli bismo opisati kao onu toliko jaku i burnu da postaje gotovo destruktivna. I baš takva, bila je ona između Liz i Burtona.To nije bila ljubav na prvi pogled. Richard i Liz upoznali su se početkom 50-ih godina prošlog stoljeća na nekoj ludoj holivudskoj zabavi. Markantni Richard odmah je zapazio lijepu Liz, no osim što je ona tada bila poprilično mlada, no on je već tada imao "titulu" ženskaroša i Elizabeth nije htjela biti još jedna žena u nizu. Ponovni susret dogodio se na. 29-godišnja Elizabeth glumila je egipatsku kraljicu, a 38-godišnji Burton Marka Antonija. Richard je odmah napao Liz i pred svima rekao: ' Je li ti itko rekao kako si zgodna cura?'. No, Liz je ostala hladna kao špricer. No, kako je snimanje išlo, a bila je to golema i skupa produkcija za ondašnje pojmove, Liz je polako počela padati na njegov šarm. On je navodno već tada imao popriličan problem s alkoholom. No, ni to nije moglo poljuljati njihovo gotovo nevjerojatnu međusobnu kemiju. Već je danas urbana legenda kako su Liz i Richard toliko znali uživiti u scene ljubljenja da su trajale puno, puno dulje nego što je trebalo. Kasnije je Elizabeth izjavila: "Kada sam ga vidjela na setu zaljubila sam se u njega i volim ga od tada".Iako su na početku pokušali držati svoju ljubav za sebe, otkrili su ih i bio je to pravi skandal jer su oboje bili u braku, a uz sve to prelijepa glumica imala je reputaciju 'razaračice brakova' koju je romansom sa Richardom samo potvrdila. Naime, iako još tada nije imala ni 30 godina, Taylor je bila i ljubavnica slavnog Eddieja Fishera dok je bio u braku s Debbie Reynolds. Bio je to samo takav skandal. Pogotovo što je veza s Eddiejem Fisherom započela netom nakon što je njezin treći muž, Mike Todd, poginuo u avionskoj nesreći. O da, Elizabeth se prvi put udala s 18 godina. Udala za poduzetnika i vlasnika lanca hotela, Conrada Nicholsona Nickyja Hiltona Jr. Njihov kratak brak trajao je od 1950. do 1951, pa se ubrzo udala i drugi put i to za britanskog glumca Michaela Wildinga s kojim je u pet godina braka, dobila sva sina. Potom se udala za već spomenutog Todda s kojim je dobila kćer Lizu, a Fisher je postao njezin četvrti muž. No, kod Elizabeth se čini, da je vrijedila tek peta sreća jer je peti bio fatalni Burton.Burton je već bio nevjeran svojoj tadašnjoj supruzi Sybil, pa je ona bila poprilično mirna oko njegove afere s Elizabeth i očekivala je da će joj se vratiti, kao i uvijek. Ali velški glumac otkrio je da ne može živjeti bez Elizabeth, baš kao ni ona bez njega. Richard se premišljao da se vrati supruzi, no Elizabeth se pokušala predozirati tabletama kad ju je pokušao ostaviti. Bilo je to dovoljno da Richard odluči da želi biti s njom.Jedva su dočekali službene razvode, jer samo devet dana nakon njezinog razvoda od Fishera - vjenčali su se. Bilo je to 15. ožujka 1964. u Montrealu. Odmah su imali veliku obitelj - iste godine su usvojili djevojčicu Mariju, Elizabeth je imala kćer i sinove iz prošlih brakova, a Richard dvije kćeri. No, umjesto da vode miran obiteljski život, oni su i dalje nastavili strastveno živjeti i puniti novinske stupce.Elizabeth i Richard voljeli su jedno drugo, ali i alkohol i razuzdane zabave. Posjedovali su kuće diljem svijeta, kada su unajmljivali hotelske apartmane uvijek su rezervirali tri apartmana i to onaj iznad i ispod njihova zbog glasnih svađa. Kupovali suA obožavala je Elizabeth dragulje koje joj je Richard rado kupovao. Tako je i postala strastvena kolekcionarka istih, no poslije je priznala da su joj od dijamanta puno draža pisma koja joj je Burton pisao.Liz je ipak bila ona treveznija u njihovom odnosu, i imala je već tada status holivudske dive, dok su Burtona poštovali zbog njegovih kazališnih uloga, ali njihova romansa povećala je njegov ugled u Hollywoodu. Davala mu je savjete i vodila ga kroz uspješnu filmsku karijeru. Osim zasebnih projekata,. A njihova je ljubavna veza pomogla je i uspjehu filmova. Elizabeth je dobila Oscara za najbolju žensku ulogu u njihovim zajedničkom filmu "Tko se boji Virginije Woolf".Njihovi sukobi u braku i dalje su se nastavili, problemi s alkoholom također su postajali sve ozbiljniji, pa se par odlučio razvesti 1974. Elizabeth Taylor ostavila je Burtona zbog iranskog ambasadora Ardeshira Zahedija, ali već 1975. vratila mu se i opet su se vjenčali 1975. u Botswani, ali drugi brak"Imali smo dobar brak. Nešto je krenulo krivo, ali mi smo još uvijek dobri prijatelji. Znam da sam učinila sve što je bio u mojoj moći da brak uspije", kasnije je izjavila Elizabeth. Nakon turbulentnih godina oboje su krenuli dalje, ali su ostali u kontaktu.Elizabeth i Richard su 1983. ponovno zajedno glumili u predstavi "Private Lies". Publika je bila fascinirana i izvedbe su bile unaprijed rasprodane, ali kritike su bile loše i Elizabeth je zbog problema prestala glumiti u predstavi. Bio je to zapravo kraj njihova odnosa.Richard je umro 5. kolovoza 1984. u 58. godini dok je spavao u svom švicarskom domu. Elizabeth nije bila na pogrebu da ne bi nastao medijski spektakl. Kasnije je rekla da joj je Richard prije smrti poslao pismo u kojem je želio biti s njom. Navodno ga je čuvala pokraj svog kreveta 27 godina, a kada je preminula 2011. u 79. godini pismo je spaljeno s njom.Elizabeth je nakon njegove smrti još dvaput bila u brak. Naime, udala se 1976. za Johna Williama Warnera, američkog političara i senatora te 1991. za mlađahnog Larryja Fortenskyja od kojeg se razvela nekoliko godina poslije.I dok će neki reći da je Elizabeth bila žderačica muškaraca, drugi će pak tvrditi da je bila tek nesretna žena koja je silno voljela holivudskog zavodnika, baš kao i on nju.