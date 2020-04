Ostvarenje ciljeva i snova: Upozoravajući znakovi koji ti otkrivaju da si na pogrešnom putu

Foto: Unsplash, Instagram





Svatko od nas ima svoje snove i ciljeve koje želi ostvariti i od njih nikada ne bismo trebali odustati, bez obzira na to što nam govore drugi. Životni ciljevi su pokušaji da ostvarimo neke svoje želje i naume. Uglavnom je tu riječ opojedinca koje želi ostvariti na svom životnom putu.U psihologiji se takvi ciljevi nazivajui oni su najčešče povezani s našim osobnim vrijednostima koje slijedimo u svom svakodnevnom životu.Ipak, ponekad možemo pogriješiti ili zbog niza okolnosti skrenuti na pogrešan put koji nije najbolji za nas. Lako je zaboraviti što je uistinu važno, osobito ako dopustimo da nas ometa sve ono što se dešava oko nas. U ovim nesigurnim i neizvjesnim vremenima uzrokovanim pandemijom virusa, rizik postaje još veći.U užurbanoj svakodnevici često počinjemo zanemarivati koje su stvari zaista bitne. Osjećaš li se nesretno i nezadovoljno, velike su šanse da si na pogrešnom putu. Neke odpo kojima ćeš to prepoznati donosimo u nastavku.Jedan od najočitijih znakova koji ti govore da nisi na dobrom putu je ako si shvatila da netko drugi odlučuje o bitnim stvarima u tvom životu. U tom slučaju, vrlo je važno da staneš tome na kraj i da pokušaš živjeti život koji ti želiš. Nemoj pokušavati udovoljiti svima ostalima osim sebi jer će te to odvesti u posve pogrešnom smjeru i biti ćeš nezadovoljna vlastitim životom. Ti sama znaš što je za tebe najbolje pa nemoj drugima dopustiti da odlučuju umjesto tebe. To ne znači da ne trebaš poslušati tuđe savjete, no ti sama trebaš znati što želiš te preuzeti odgovornost za svoje poteze.