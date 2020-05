Ja, ja i samo ja: Ovo su uvjerljivo najsebičniji horoskopski znakovi

Budimo realni. Svi mi imamo određenei to je potpuno u redu. Međutim, neki od nas imaju tendenciju da koriste ovu karakteristiku malo češće od ostalih.Ako te određeni događaj ili nešto u životu natjera da se zapitaš, možda želiš zaviriti u astrologiju i otkriti pripadaš li zaista jednom od najsebičnijih horoskopskih znakova.Često ne vidimo sami sebe, pa je ponekad krajnje potrebno tražiti vanjske informacije, s nadom da će nam to pomoći da steknemo neki uvid - ali istina je da je većina sebičnih ljudi potpuno uvjerena da ne rade ništa pogrešno.. Da vidimo tko se nalazi na popisu 'astro sebičnjaka':Kad Ovan shvati što želi, ide po to. To je dobra stvar, zar ne? Pa...da i ne. Ovan ima totalnoi uostalom,Recimo to ovako: Ako kupuješ namirnice s Ovnom i on/ona vidi posljednju jabuku, a zna da je i ti želiš, borit će se do smrti da je dobije. I neće mu/joj biti previše žao. Zapravo, vjerojatno će ti nabrojati razloge (za koje znaš da nisu istiniti) zašto mu/joj je potrebna ta zadnja jabuka.: Žrtvuj se ponekad i jednom za promjenu pusti tu jabuku nekom drugome.