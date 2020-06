Sada napokon imamo razlog za voljeti početak tjedna: Ponedjeljak je postao najbolji dan za shopping, a provjerili smo i zašto

Možda nije Cyber monday, ali je svakako super ponedjeljak jer uvikend traje dulje. Naime, razveselila nas je vijest da u Arena Centru brinu da nam početak tjedna bude sjajan i to zahvaljujući akcijama i popustima s kojima možemo obnoviti garderobu,a opet uštedjeti. Vikend+ sjajna je akcija ovog šoping centra.Naime, svaki ponedjeljak u mjesecu uživaj u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koje ostvaruješ plaćanjemu odabranim trgovinama Arena Centra.S obzirom na to da posljednja dva mjeseca i nismo previše mogle po trgovinama, jedva čekamo 22. lipnja i Vikend+ promociju, tim bolje što je i praznik pa možemo uživati nesmetano u svim akcijama, a doista je ih mnogoMi smo već izabrale svoje favorite po koje idemo u ponedjeljak,a donosimo ti samo dio hlača, cipela, tenisica, sandala modnih dodataka (ma svega) koje su nam zapele za oko ovaj put. I nakon Vikend + akcije sigurno ćemo se odjenuti od glave do pete, pa čak i otići iz Arena Centra s novim sunčanim naočalama.Trgovina obućomu ponedjeljak u Areni Centru ima ponešto za svakoga. Od tenisica, pa do omiljenih udobnih natikača.Adidas Adidas Haiwee s 699 na 559,20 kunaFila disruptor run sa 679 na 475,30 kunaPepe Jeans BIO sa 319 287,10 kuna