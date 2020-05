Kraljice oblina koje su preokrenule modni svijet naglavačke: Tko su najpoznatije svjetske plus size dame?

Posljednjih je stotinu godina velikom većinom vremenaIpak, posljednjih nekoliko godina skao i sve većem rastu popularnostiCijela priča o body positivity pokretu započela je 1960-ih godina u SAD-u kada su se žene ujedinile iIako taj prvi pokret nije bio toliko usmjeren na modu već je imao značajne političke konotacije, otvorio je vrata za pokrete budućnosti iPrva modeling agencija za žene s oblinama i iznad konfekcijskog broja 40 otvorena je 1970-ih godina, a zvala seOva se agencija bavila i zapošljavala isključivo plus size modele. Ipak, modni se dizajneri nisu previše obazirali na zahtjeve da u modne kampanje uključe i žene s većom tjelesnom težinom.No, s dolaskom 1990-ih stvari su se počele mijenjati, a pad prodaje odjeće luksuznih modnih marki natjerao je dizajnere da promisle što rade, pa suS dolaskom 21. stoljeća sve se više počelo govoriti o, a javnost je počela bojkotirati dizajnere koji su za svoje kolekcije koristili iznimno mršave žene.Ljudima je postalo bitno da moda odražava stvarnost, aOd 2008. do danas svjedočimo naglom porastu popularnosti plus size modela, koje danas po slavi svrstavamo bok uz bok s Viktorijinim anđelicama.Izdvojile smo stogačije će te životne priče i modni stil sigurno inspirirati.SupermodelPojavila se na naslovnicama Voguea i Ellea, a niti jedna važna modna revija ne odvija se bez nje. Ova ljepotica bila je i, a na svojem Instagramu stalnoOd početaka svoje karijere do danas je