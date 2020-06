Kako spojiti nespojivo? Sportski šik je uvijek IN, a za vas smo izvukli najbolje komade iz trgovina

Sportski šik definitivno je obilježio ovu godinu. Upravo dok smo bili kod kuće traperice i haljine, zamijenile su tajice, trenirke i sportske majice. I sada kada je važno da smo odgovorni i čuvamo zdravlje sebe i drugih, i dalje volimo tu udobnost. Zato je sportski šik definitivno nešto što nam se sviđa i što želimo i volimo nositi.Prekrasna haljina i tenisice, nekada je to bilo nezamislivo vidjeti baš kao i vidjeti frajera u odijelu sa sportskim tenisicama, no posljednjih godina to je pravi hit.Osim toga, šik možeš biti i u oversized hoodici koju ćeš iskombinirati sa sjajnim natikačama. U takvoj kombinaciji možeš prošetati gradom, ali i u opuštenu šetnju navečer jer ti neće trebati ni jakna.Mi smo upravo zato zavirile u ponudu Arena Centra i njihovogNaime, svaki ponedjeljak u mjesecu uživaj u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koje ostvaruješ plaćanjemkarticama u odabranim trgovinamaPročešljale smo što sve možemo na popustu zgrabitii složile stylinge.Sadržaj je nastao u suradnji s Arena Centrom.Haljina će savršeno pristajati i uz tenisice, a ne samo sandale.Benetton haljina, sa 1199,00 sada je 833,30 kunaPokušaj je nositi sa ovim bijelim Adidas tenisicima koje smo pronašle u Buzz u Arena Centru.Buzz adidas tenisice snižene su sa 749,00 na 599,20 kn.Za upotpuniti look izaberi Saint Laurent sunčane naočale zelenih stakala koje će savršeno pristajati uz styling 1.Optika Anda Saint Laurent sunčane naočale snižene su sa 2740,00 kn na 2192,00 kn.I za kraj, tu je jakna za 'prebaciti' preko ramena za hladnije noći provedene u večernjem izlasku.Sportina ženska jakna Only koju sada možeš uloviti za 319 kn.